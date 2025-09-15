پخش زنده
دبیر هیات شمشیربازی استان یزد از دعوت سحر پورطحان به اردوی تیم ملی در اسلحه اپه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسعود فتوحی افزود: اردوی تیم ملی شمشیربازی کشورمان در اسلحه اپه بانوان تا ۳۱ شهریورماه جاری در سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار میشود.
وی دیگر دعوت شدگان به اردوی تیم ملی اپه را ریحانه رضایی از اصفهان، زهرا مرد از آذربایجان غربی، سیده سارا سیدرضایی، فاطمه خرسانی و کیمیا رضایی از تهران ذکر کرد.
دبیر هیات شمشیربازی استان به اهم برنامهها در سالجاری اشاره کرد و گفت: برگزاری دورههای آموزشی و دانش افزایی برای داوران و مربیان، اعزام ورزشکاران به مسابقات، میزبانی مسابقات و اردوهای مختلف تیم ملی و برنامههای فرهنگی و استعدادیابی است.
هماکنون حدود یک هزار نفر در رشته شمشیربازی استان فعالیت دارند و ۲۰ نفر از شمشیربازان یزدی عضو تیمهای ملی هستند.
یزد یا یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، ۵۵ هیات ورزشی و بیش از ۸۰ هزار ورزشکار زیرپوشش بیمه دارد.