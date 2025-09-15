مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی کشور در مراسم روز ملی سینما در ساری از حمایت ویژه برای تولید مستندهای مرتبط با زیست‌بوم و فرهنگ مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی کشور در جشن استانی روز ملی سینما در ساری گفت: آداب و رسوم، تاریخ، فرهنگ و مطالبات مردم مازندران در مستندهایی که با حمایت این مرکز تولید می‌شود، به تصویر کشیده خواهد شد.

محمد حمیدی‌مقدم افزود: در همین راستا تفاهمنامه سرمایه‌گذاری مشترک میان مرکز گسترش سینمای مستند، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و بخش خصوصی امضا شده است.

میثم زندی، مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی نیز در این مراسم با اشاره به تغییر رویکرد سینمای ایران از کمدی به موضوعات اجتماعی گفت: سینما می‌تواند به‌مثابه یک سپهر نشانه‌ای، محل تعامل، مشارکت، دوستی و وفاق باشد، نه محل خصومت.

در این مراسم، محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با انتقاد از پایین بودن سرانه سینما در استان اظهار کرد: سرانه سینمای مازندران به نیم متر هم نمی‌رسد. در حال حاضر ۱۸ سالن غیردولتی فعال است، اما برخی شهرهای استان همچنان بدون سینما هستند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت کمیته ماده ۵ و مسئولیت اجتماعی انبوه‌سازان، احداث سالن‌های سینما در پروژه‌های عمرانی الزام‌آور شود. محمدی همچنین از ساخت پردیس‌های سینمایی آمل و فریدونکنار و پیگیری برای احیای سینما "حر" قائم‌شهر خبر داد.

علی کشوری، نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: بخشی از مسئولیت اجتماعی انبوه‌سازان برای ساخت سالن‌های سینما و تئاتر به‌صورت طرح به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده و در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعتبار مناسبی برای حوزه سینما پیش‌بینی خواهد شد.

وی همچنین با انتقاد از نبود رتبه‌بندی سنی فیلم‌ها در کشور تأکید کرد: لازم است این موضوع جدی گرفته شود تا افراد با محدودیت‌های سنی مشخص به تماشای فیلم‌ها بنشینند.

این مراسم با تجلیل از سینماگران شاخص مازندران به پایان رسید.

زینب نجاتی گزارش می دهد