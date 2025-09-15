پخش زنده
امروز: -
استاندار تهران صبح دوشنبه در اولین مقصد دومین روز از پانزدهمین سفر شهرستانی خود در پیشوا در مسجد ولیعصر (عج) قلعهسین با مردم این روستا گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان با تاکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با مردم اظهار داشت: هدف از حضور ما در مناطق مختلف و کمبرخوردار این است که بدون واسطه با مردم و مسئولین تعامل داشته و دغدغههای آنها را پیگیری و رفع کنیم.
معتمدیان با اشاره به بررسی دقیق مسائل و اقدامات اولویتبندی شده افزود: موضوعات مطروحه بررسی میشود و بر اساس اولویتها، تصمیمات لازم اتخاذ و در شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان مصوب خواهد شد.
استاندار تهران با تاکید بر اینکه منابع و اعتبارات باید بر اساس نیاز و اولویتهای مردم هزینه شود و افزود: مسائلی مانند مدرسه، خانه بهداشت و سالن ورزشی برای جمعیت روستایی اهمیت دارد و در صورت نبود این امکانات، منابع لازم تخصیص خواهد یافت.
وی با اشاره به سیاستهای دولت در تثبیت جمعیت روستایی گفت: تولید مسکن با حمایت دولت ادامه دارد تا جوانان ساکن روستا شده و واجدان شرایط در کمترین زمان ممکن بهرهمند شوند، تسهیلات روستایی حق مردم است و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
در حوزه کشاورزی و معیشت مردم، استاندار تهران تصریح کرد: تامین آب کشاورزی و استفاده بهینه از ۵۵۰ میلیون متر مکعب فاضلاب تولیدی استان تهران از جمله برنامههای مهم است.
معتمدیان همچنین درباره اتباع خارجی تاکید کرد: اتباع قانونی از همه حقوق برخوردار هستند، اما حضور غیرمجازها قابل قبول نیست و اقدامات شناسایی و بازگرداندن آنها به کشورهای مبدا با جدیت ادامه دارد.
استاندار تهران در پایان با بیان اینکه خدمت به مردم اولویت اصلی دولت است، گفت: با وجود مشکلات، خدمترسانی متوقف نمیشود و همه ردههای مدیریتی باید برای حل مسائل مردم تعامل و همکاری داشته باشند.
وی افزود: از سال گذشته تاکنون ۱۲۰۰ کلاس درس ساخته و ۳۵۰۰ کلاس درس جدید نیز آغاز شده است و با روحیه جهادی، حتی در شرایط جنگ و تحریم، برای رفع مشکلات مردم تلاش میکنیم.