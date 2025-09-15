به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام فدراسیون جهانی تنیس روی میز، تیم پسران نوجوان ایران با توجه به رتبه بندی بازیکنان در این رده سنی جواز حضور در مسابقات تیمی و انفرادی قهرمانی جهان را به دست آورد.

تیم نوجوانان ایران به همراه تیم‌های کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، چین تایپه و هند از طریق رنکینگ جهانی جواز حضور در قهرمانی جوانان و نوجوانان جهان را کسب کرد و تیم‌های نیجریه، چین، ایتالیا، آمریکا و نیوزیلند از طریق قهرمانی در قاره مجوز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست آوردند. یازده تیم که کسب سهمیه از طریق رنکینگ و قهرمانی در قاره خود را بدست آورده‌اند به همراه رومانی به عنوان میزبان مسابقات ۱۲ تیم حاضر در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان در رده سنی زیر ۱۵ سال خواهند بود.

مبین امیری، عرشیا لرستانی و فراز شکیبا سه نفر نخست ترکیب ایران هستند و نفر چهارم از طریق مسابقه انتخابی از میان هفت نفر برتر مسابقات انتخابی انتخاب خواهد شد.

در رده سنی زیر ۱۹ سال پسران نیز بنیامین فرجی با توجه به حضور در رتبه بندی دهم جهان جواز حضور در مسابقات انفرادی قهرمانی جوانان جهان را به دست آورد. فرجی به همراه آلن از قزاقستان نیز در مسابقات دونفره قهرمانی جهان با حریفان به رقابت خواهد پرداخت.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جوانان جهان از دوم تا دهم آذرماه به میزبانی رومانی برگزار خواهد شد.