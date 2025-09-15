برداشت خوشه‌های طلایی این روز‌ها برداشت خوشه‌های طلایی انگور از باغات خراسان شمالی آغاز شده و باغداران مشغول چیدن این میوه خوش آب و رنگ و فراوری آن هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، باغداران گیفانی هم صبح خود را در باغ انگور با چیدن این میوه شیرین شروع می‌کنند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی هم گفت: استان از نظر تولید و سطح زیرکشت انگور رتبه دهم کشور را دارد

صفدری افزود: سرانه مصرف انگور در استان ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم، سرانه مصرف کشمش نیم کیلوگرم و سرانه مصرف شیره انگور ۲ تا ۳ کیلوگرم است.

ارقام انگور استان شامل کلاه‌داری، کشمشی، عسکری، لعل، انگور سیاه و پیکامی است و ۱۶ هزار و ۸۰۰ بهره‌بردار در زمینه تولید انگور فعال هستند.

پرورش انگور در خراسان شمالی سابقه طولانی دارد و با اقلیم منطقه سازگاری خوبی

۲۹ درصد باغ‌های استان و ۶۰ درصد تولیدات باغی استان را انگور تشکیل می‌دهد.

خراسان شمالی دارای ۱۳ هزار و ۶۱۵ هکتار تاکستان است.