برداشت خوشههای طلایی این روزها برداشت خوشههای طلایی انگور از باغات خراسان شمالی آغاز شده و باغداران مشغول چیدن این میوه خوش آب و رنگ و فراوری آن هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، باغداران گیفانی هم صبح خود را در باغ انگور با چیدن این میوه شیرین شروع میکنند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی هم گفت: استان از نظر تولید و سطح زیرکشت انگور رتبه دهم کشور را دارد
صفدری افزود: سرانه مصرف انگور در استان ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم، سرانه مصرف کشمش نیم کیلوگرم و سرانه مصرف شیره انگور ۲ تا ۳ کیلوگرم است.
ارقام انگور استان شامل کلاهداری، کشمشی، عسکری، لعل، انگور سیاه و پیکامی است و ۱۶ هزار و ۸۰۰ بهرهبردار در زمینه تولید انگور فعال هستند.
پرورش انگور در خراسان شمالی سابقه طولانی دارد و با اقلیم منطقه سازگاری خوبی
۲۹ درصد باغهای استان و ۶۰ درصد تولیدات باغی استان را انگور تشکیل میدهد.
خراسان شمالی دارای ۱۳ هزار و ۶۱۵ هکتار تاکستان است.