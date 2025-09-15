به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: در پنج ماه گذشته بیش از ۴۰۳ تن انواع کود فسفاته از طریق کارگزاران شرکت در سطح استان توزیع شد.

احمدنژاد افزود: این مقدار کود با هماهنگی جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و توسط کارگزاری‌های شرکت با صدور حواله الکترونیک و با هدف ارتقاء تولید محصولات زراعی و باغی بین کشاورزان و بهره برداران توزیع شد..

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همچنین از توزیع بیش از ۲۱۴ تن انواع کود پتاسه از طریق کارگزاران شرکت در سطح استان در ۵ ماه گذشته خبر داد.

احمدنژاد افزود: هیچ مشکلی در تامین کود مورد نیاز کشاورزان وجود ندارد و به هر میزان که حواله دریافت کود توسط کشاورزان به کارگزاران تامین نهاده‌های کشاورزی این شرکت در اقصی نقاط استان براساس الگوی کشت واصل شود کود کشاورزی تحویل می‌شود.