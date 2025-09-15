پخش زنده
تفاهمنامه راهبردی همکاری میان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سازمان حفاظت محیطزیست امروز با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این سند، چارچوبی علمی و عملی برای تقویت حفاظت از محیطزیست و توسعه گردشگری پایدار ایجاد کرده است و مسیر همافزایی ظرفیتهای ملی در حوزه طبیعی و فرهنگی کشور را هموار میکند.
شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در مراسم امضای تفاهمنامه ، با ابراز خرسندی از همکاریهای میان سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: همه باید با همکاری، محیطزیست را به میراثی پایدار تبدیل کنیم. گردشگری پایدار و مسئولانه میتواند هم به مردم و هم به طبیعت خدمت کند و ما با امضای این تفاهمنامه، این هدف را دنبال خواهیم کرد.
وی با تأکید بر اهمیت گردشگری طبیعی افزود: ما آمادهایم تا ظرفیتهای گردشگری طبیعی را با رعایت کامل اصول حفاظت محیطزیست توسعه دهیم. این تفاهمنامه فرصت مناسبی برای کاهش نگرانیهای گذشته و ایجاد گردشگری مسئولانه فراهم کرده است.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست درباره مدیریت پسماند و حفاظت از اکوسیستمها گفت: با برنامهریزی هوشمند و فرهنگسازی، میتوانیم گردشگری را با حداقل آسیب به طبیعت هماهنگ کنیم و از ظرفیتهای ارزشمند طبیعی کشور بهرهبرداری پایدار داشته باشیم.
وی همچنین گفت : پارک ملی گلستان بهعنوان پایلوت گردشگری پایدار انتخاب شده است تا الگویی موفق برای سایر مناطق طبیعی کشور باشد.
در چارچوب این تفاهمنامه، برنامههای عملیاتی شامل برگزاری دورههای تخصصی آموزشی، تقویت زیرساختهای گردشگری پایدار، پایش و ارزیابی منظم اثرات زیستمحیطی و اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای گردشگری بیضابطه تعریف شده است.
این تفاهمنامه با تشکیل کارگروه مشترک برای برنامهریزی، اجرا و نظارت همراه است و گزارش پیشرفت آن بهطور دورهای منتشر خواهد شد.