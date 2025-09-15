شهردار یزد: در این دوره شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد، تعداد فرهنگسرا‌ها به ۱۰ عدد و اماکن و زمین‌های ورزشی در محلات مختلف به ۱۳ عدد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محی الدینی با بیان این که تا قبل از این دوره شهرداری، وضعیت فرهنگسراها، اماکن ورزشی، المپیاد‌های ورزشی و زیرساخت‌های تئاتر از نظر تعداد مطلوب نبود، گفت: سابقا صرفاً سه فرهنگ سرا در یزد وجود داشت که فعال نبود، اما در این دوره تعداد فرهنگ سرا‌ها به ۱۰ مورد رسید و همچنین در حال حاضر ۱۳ زمین ورزشی در محلات ساخته و مدیریت آن به خود محلات واگذار شد.

وی با اشاره به این که در این دوره شهرداری و شورای اسلامی شهر، نشاط شهری بسیار مورد توجه قرار گرفت، اظهار داشت: کافی است در دوره‌های قبل شهرداری بازنگری صورت گیرد و بررسی شود که پیش از این، چند المپیاد ورزشی در شهر یزد برگزار می­شد؟ لذا در این دوره نگاه ویژه صورت گرفت و اعتقاد بر این بود که اگر ورزش در سطح محلات برقرار شود، چند نتیجه خواهد داشت که در وهله اول سبب نشاط محلات خواهد شد، زیرا از تمام سنین در این مسابقات شرکت می‌کنند.

وی افزود: همچنین رشته‌های ورزشی نیز افزایش یافت و از هیات‌های ورزشی کمک گرفته شد. در واقع در دوره اخیر شهرداری، در سال اول در مسابقات ورزش محلات ۲۰ هزار نفر شرکت کردند و سال دوم ۲۴ هزار و ۵۰۰ نفر و در سال سوم ۲۹ هزار نفر هرچند سال چهارم کمی افت داشت، اما در شهر تهران تنها ده هزار نفر در ورزش محلات شرکت کردند.

محی الدینی گفت: حوزه‌ اجتماعی از ابتدا جزو حوزه‌های تخصصی فعالیت شهرداری‌ها نبوده، اما در این دوره در حوزه اجتماعی نیز حجم قابل توجهی کار صورت گرفته است. در این حوزه در خصوص «معتادان» و «کودکان کار» ـ البته که گذشتگان زحمت کشیدند ـ نیز قوی کار شد هرچند هنوز نواقصی هم وجود دارد. همچنین در حوزه فعالیت‌های اجتماعی، «گرم خانه» توسط شهرداری ایجاد شد و خانه مناسبی نیز در اختیار کودکان کار قرار گرفت و به وضوح، تفاوت شرایط این کودکان نسبت به سال‌های قبل محرز است و در حال حاضر این کودکان در حال آموزش هستند.