مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: عملیات تعویض و اصلاح خط انتقال آب مسیر سویسه در راستای مقابله با تنش آبی در ۹ روستای این بخش شهرستان کارون اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی اظهار کرد: در عملیات تعویض و اصلاح خط انتقال آب مسیر بخش سویسه شهرستان کارون، خط قدیمی آزبست ۱۵۰ میلیمتری که به دلیل فرسودگی موجب بروز مشکلات متعدد در تامین آب روستاهای منطقه شده بود، با لوله جدید پلیاتیلن سایز ۳۱۵ میلیمتر جایگزین شد.
وی با اشاره به اهمیت این اقدام افزود: اجرای این عملیات به منظور رفع مشکل قطع و افت فشار آب در مسیر سویسه و افزایش پایداری تامین آب آشامیدنی برای ۹ روستای این بخش صورت گرفت. با بهرهبرداری از این طرح، اهالی روستاهایی همچون ابوناگه، سویسه سادات، سویسه صالحآباد و دیگر روستاهای این بخش از خدمات پایدارتر و مطمئنتر در حوزه آب شرب برخوردار خواهند شد.
عبیداوی با تاکید بر رویکرد مجموعه در مقابله با تنش آبی و ارتقای سطح خدماترسانی، اظهار داشت: این طرح در مدت زمان کوتاه و با تلاش شبانهروزی همکاران اجرایی و پشتیبانی شرکت به سرانجام رسید و بهطور مستقیم نقش مهمی در بهبود شرایط زیستی و رفاهی مردم منطقه ایفا خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز با بیان اینکه اصلاح و توسعه شبکههای آبرسانی در مناطق روستایی از اولویتهای اصلی شرکت آبفا اهواز است، تصریح کرد: در راستای سیاستهای کلان وزارت نیرو و شرکت مهندسی آبفا کشور، برنامههای متعددی برای بازسازی خطوط فرسوده، کاهش هدررفت آب و افزایش پایداری شبکه در دست اجرا قرار دارد که پروژه سویسه یکی از آنهاست.
وی ضمن قدردانی از همراهی و همکاری دستگاههای مختلف بیان داشت: بدون تردید، این موفقیت حاصل تلاش و پیگیریهای دکتر علیدادی رئیس مجمع عمومی شرکت، فرماندار شهرستان کارون، بخشدار بخش سویسه و همچنین حمایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است که با همراهی آنها توانستیم گام مؤثری در رفع مشکلات آب شرب روستاییان این منطقه برداریم.