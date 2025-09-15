پخش زنده
امروز: -
مسابقات پنل پلت فرمهای دیجیتال اولین المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویی با قهرمانی تیم دانشگاه صنعتی اصفهان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این بخش ؛ ۱۱ طرح برتر دانشجویی در فضایی پرهیجان به رقابت پرداختند و پس از داوری توسط جمعی از اساتید علوم ورزشی ، متخصصان کسبوکار و مدیران شرکتهای دانشبنیان تیمهای برتر انتخاب شدند.
تیم دانشگاه صنعتی اصفهان در جایگاه نخست ایستاد، تیم دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه دوم را کسب کرد و دانشگاه صنعتی شاهرود به رتبه سوم رسید.
همچنین دانشگاه یزد، دانشگاه محقق اردبیلی و مؤسسه آموزش عالی زرند به ترتیب در جایگاههای چهارم تا ششم قرار گرفتند.
پایان پنل تجهیزات و محصولات ورزشی با قهرمانی تیم دانشگاه صنعتی قم
رقابتهای پنل تجهیزات و محصولات ورزشی اولین المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویی با قهرمانی تیم دانشگاه صنعتی قم به کار خود پایان داد.
در این پنل، ۲۴ ایده خلاقانه و کاربردی از دل دانشگاههای کشور به رقابت پرداختند که هر کدام کوشیدند تصویری تازه از آینده ورزش ترسیم کنند که در یک رقابت پر هیجان رقابت در پایان دانشگاه صنعتی قم عنوان نخست را از آن خود کرد، دانشگاه حکیم سبزواری در جایگاه دوم ایستاد و دانشگاه مازندران (بابلسر) در جایگاه سوم قرار گرفت.
امروز در پنل فناوریهای نوین میزبان ۱۴ طرح خلاقانه و در پنل توسعه ورزشهای دانشگاهی ۸ طرح برتر ارائه با هم به رقابت خواهند پرداخت.
یادآور می شود ؛ ۳۶۰ طرح اولیه دریافت شد و پس از داوری تخصصی توسط سه داور، ۵۷ ایده با بیش از ۷۰ امتیاز به مرحله حضوری راه یافتند که در پنلهای مختلف المپیاد به رقابت میپردازند.
نخستین المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال برگزاری است.