به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زینب دولتی، دبیر اجرایی هفتمین نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی «هدی»، در برنامه سلام خبرنگار افزود: خیلی از سازمان‌های مختلف فضا‌های تجاری برای دیده شدن دارند و گا‌ها بودجه ایی هم مصوب می‌شود اما هزینه نمی‌شد و شکل‌های دیگری از فعالیت را به خودش اختصاص می‌داد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه به همت انجمن فعالان و متخصصین حوزه کشور برگزار میشود و هر سال تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات پوشاک ایرانی اسلامی دور هم جمع می‌شوند و بیشتر از صد کسب و کار در این حوزه درآانجا حضور دارند که محصولات خود را شامل پوشاک کودک و نوجوان، بزرگسال زنانه و مردانه در حیطه پوشاک ایرانی اسلامی ارائه میدهند.

دبیر اجرایی هفتمین نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی هدی گفت: دوره اول این نمایشگاه در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان در خیابان حجاب برگزار شد، با ۵۰ غرفه و حدود ۶۰ تولید کننده، اما هر سال به علت استقبال زیاد تعداد تولیدکنندگان اضافه شد و ما اکنون با بیش از ۱۰۰ تولید کننده توانسته یم نمایشگاه را هرسال پررونق‌تر برگزار کنیم.

گفتنی است هفتمین نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی هدی از ۱۸ تا ۲۸ شهریور در شبستان اصلی مصلای بزرگ امام خمینی (ره) همزمان با دو نمایشگاه دیگر «نوشت‌افزار ایرانی» و «بوی ماه مهر» در حال برگزاری است.