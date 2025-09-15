به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر صالحی نسب اظهار کرد: مطابق هر ساله و با توجه به اینکه سال زراعی گذشته استقبال خوبی از کشت کلزا به عمل آمد، امسال به مباشریت اتحادیه استان اقدام به خرید بذر کلزا در نمونه‌های مختلف از جمله نمونه هایولا ۵۰ شدیم.

وی با بیان اینکه هیچگونه دغدغه و نگرانی بابت تامین بذر کلزا در خوزستان وجود ندارد، افزود: شهرستان‌ها می‌توانند طبق درخواست و تائیدیه‌ای که از معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان دریافت می‌کنند، نسبت به دریافت بذر کلزا خود اقدام لازم را به عمل آورند.

صالحی نسب این اطمینان خاطر را به کشاورزان کلزاکار داد که در سال زراعی پیش رو هیچ نگرانی جهت تامین بذر کلزا وجود ندارد.