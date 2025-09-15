به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،احسان سهرابی بیان کرد:در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و با هدف افزایش پوشش گیاهی و توسعه فضای سبز، بخش خصوصی در استان لرستان تاکنون موفق به تولید بیش از ۶ میلیون اصله نهال شده است.

وی گفت: این اقدام در قالب همکاری و مشارکت بخش خصوصی با اداره کل منابع طبیعی صورت گرفته و گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت به شمار می‌رود.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و بخش خصوصی در اجرای این طرح ملی، خاطرنشان کرد: تولید بیش از ۶ میلیون اصله نهال توسط بخش خصوصی، بخشی از تعهد استان در راستای تحقق اهداف کلان طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت است و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد تحولی اساسی در بهبود وضعیت منابع طبیعی، کاهش اثرات تغییر اقلیم و ارتقای زیست‌محیطی استان باشیم.