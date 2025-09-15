به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی درباره بازه زمانی واردات ۷۹۱ واگن به ناوگان مترو نیز گفت: ۳ تا ۳.۵ سال طول خواهد کشید تا تمام رام‌ها وارد خطوط مترو شوند. ۱۰ رام نخست به‌صورت کامل وارد خواهد شد و باقی آنها با ورود قطعات در داخل کشور تولید می‌شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به تست گرم بخش پایانی خط ۷ متروی تهران، گفت: تست گرم ایستگاه ورزشگاه تختی به عنوان انتهایی‌ترین ایستگاه خط ۷ در بخش شرقی انجام شد و در ماه‌های مهر و آبان ۳ ایستگاه افتتاح خواهد شد که یکی از آنها ایستگاه ورزشگاه تختی خواهد بود.

شهردار تهران با بیان اینکه ایستگاه‌های حضرت مریم (س) و سرباز نیز در نوبت بهره‌برداری قرار دارند، تصریح کرد: ۱.۸ کیلومتر به خطوط دومسیره و ۱.۶ کیلومتر به خط ۷ اضافه می‌شود؛ بنابراین هم خطوط افزایش پیدا می‌کند و هم ویژگی ایستگاه تختی به‌گونه‌ای است که به‌واسطه استقرار زیرساخت‌های مناسب و در جهت کاهش سرفاصله‌ها، تا پایان سال فاصله حرکت قطار‌های خط ۷ به زیر ۸ دقیقه خواهد رسید.

ورود ۲۰۱ اتوبوس جدید

زاکانی همچنین از رونمایی از ۲۰۱ دستگاه اتوبوس جدید در پایتخت تا پایان شهریور خبر داد. به گفته علیرضا زاکانی، به منظور تداوم روند تامین و واردات اتوبوس‌های دیزلی و برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت، در همین راستا هفته آینده ۲۰۱ دستگاه اتوبوس جدید رونمایی خواهد شد.

وی از واردات ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین به تهران هم خبر داد و افزود: تعدادی از این اتوبوس‌ها را از چین تحویل گرفتیم و به سمت گمرک در حال حرکت است و تا پایان سال به تدریج به ناوگان اضافه خواهند شد.

استمرار جدی طرح ساماندهی دستفروشان

شهردار تهران در مورد وضعیت ساماندهی دستفروشان در معابر تهران نیز گفت: در مورد ساماندهی دستفروشان مجموعه شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران یک کار جدی را آغاز کرد و این کار استمرار هم دارد.

زاکانی افزود: به واسطه شرایطی که در کشور اتفاق افتاد، حقیقت امر این بود که ما سخت‌گیری زیادی اعمال نکردیم، چراکه اقتضای شرایط چنین بود، اما در ماه‌های اخیر مجدداً در جهت برقراری نظم و انضباط، اقدامات جدی طراحی شده است.

شهردار تهران در توضیح اقدامات جدی شرکت ساماندهی مشاغل برای ساماندهی دستفروشان گفت : اقدامات زیادی به ویژه برای ساماندهی دستفروشان در داخل مترو و همچنین ساماندهی محیط‌های شهری، معابر و مسائل مشابه در حال انجام است تا وضعیت چهره شهر بهبود یابد.

زاکانی در ادامه درباره وضعیت نظافت شهر که نسبت به گذشته مناسب نیست، اظهار کرد: در مورد وضعیت نظافت شهر همکاران ما در این حوزه تلاش خود را انجام می‌دهند، اما در مقطعی به دلیل بازگشت اتباع و کاهش ظرفیت آنها، با افت مواجه رو‌به‌رو شدیم و حرف شما درست است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در صدد جبران این موضوع هستیم، افزود: با وجود این محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی‌های جدیدی در دستور کار قرار گرفته است تا کیفیت خدمات در حوزه نظافت شهر ارتقاء یابد و رضایت شهروندان بیش از گذشته جلب شود.

