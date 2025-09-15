به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی که در ۳۸ شهر کشور برگزار شده، امروز، ۲۴ شهریور به کار خود پایان داد. علی ربانی، مدیر بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حاشیه مراسم اختتامیه این پویش گفت: در این پویش ۱۴۰ هزار نفر مشارکت داشتند.

مدیر بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در ۳۶ شهر از ۳۸ شهر شرکت کننده در پویش، مصرف گاز به میزان ۴ درصد کاهش پیدا کرد و از این محل ۴۰ میلیون مترمکعب در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی شد.