رییس حوزههای علمیه فارس با اشاره به فعالیت گسترده ۵۴ حوزه در استان، از ثبتنام بیش از ۸۰۰ طلبه جدیدالورود و رشد مستمر حوزهها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجتالاسلام محمودی در آیین بازگشایی حوزههای علمیه که امروز با حضور آیتالله شبزندهدار، دبیر شورای عالی حوزههای علمیه و عضو شورای نگهبان برگزار شد، گفت: حوزههای علمیه فارس با حمایتهای مردمی و پشتیبانی نماینده مقام معظم رهبری هر سال شاهد شکوفایی و اعتلای بیشتری هستند.
وی با اشاره به گستردگی فعالیت حوزهها افزود: ۵۴ حوزه علمیه برادران و خواهران از شمالیترین شهرستان آباده تا جنوبیترین نقاط استان مانند لار، لامرد و گراش فعال هستند و حدود چهار هزار طلبه برادر و بیش از سه هزار طلبه خواهر در عرصههای آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و اجتماعی مشغول تحصیل و فعالیتاند.
رییس حوزههای علمیه فارس استقبال مردم از تحصیل در حوزه را مطلوب ارزیابی و اعلام کرد: امسال بیش از ۲۰۰ طلبه خواهر و بیش از ۶۰۰ طلبه برادر جدیدالورود در حوزههای علمیه ثبتنام کردهاند.
حجتالاسلام محمودی درباره سطحبندی آموزشی حوزهها گفت: طلاب پس از گذراندن شش سال سطح مقدمات، وارد سطوح عالیه و سپس درس خارج میشوند که تمامی این سطوح در فارس برگزار میشود.
وی افزود: علاوه بر رشته عمومی فقه و اصول، طلاب در ۱۴ رشته تخصصی از جمله تفسیر و علوم قرآن، کلام اسلامی، فقه و حقوق، قضا، مشاوره اسلامی و تبلیغ مشغول تحصیل هستند.
رییس حوزههای علمیه فارس با اشاره به نقش بینالمللی طلاب بیان کرد: در ایام اربعین، طلاب زباندان استان با تسلط به ۹ زبان زنده دنیا، زائران سیدالشهدا (ع) را در بخشهای تبلیغی و فرهنگی راهنمایی میکنند.
وی خاطرنشان کرد: حوزههای علمیه فارس در عرصه پژوهشهای میانرشتهای نیز با همکاری دانشگاهها فعالیت دارند و امیدواریم با تداوم حمایتهای مردمی، شاهد رشد و بالندگی بیشتر حوزههای علمیه در جامعه باشیم.