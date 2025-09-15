به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ۳۲ مدرسه اولیا به طور همزمان در ۳۱ استان کشور در قالب طرح محرومیت‌زدایی با مشارکت انجمن اولیا و مربیان مدارس کشور ساخته می شود.

قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در مراسم آغز ساخت مدرسه «اولیا گفت: این مدرسه با کمک ۷۰ درصدی خیران و ۳۰ درصدی اولیا در سرخه ساخته می‌شود و مجهز به فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی خواهد بود.

تفاهم‌نامه احداث مدرسه ۶ کلاسه اولیا در سرخه با مساحت ۸۰۰ مترمربع با حضور خیر نیک‌اندیش حامد شاه‌نظری امضا شد.