به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، این جشنواره با هدف جریان‌سازی فرهنگی و حمایت از تولید و توزیع آثار هنری با موضوع «خانواده و جوانی جمعیت» برگزار شد و از مجموع حدود ۱۴۰ اثر راه یافته به دبیرخانه، ۲۲ اثر در هشت رشته هنری موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

در بخش گرافیک، ناصر زارعین با اثر «هویت ایران» رتبه اول را کسب کرد و سیدمحمد یاسین مختاری با اثر «روزی منو خدا میده» و ابوالفضل قانع با اثر «فرزندآوری» به طور مشترک رتبه دوم را از آن خود کردند.

در بخش کارتون و کاریکاتور، حنانه خبیری با اثر «فرمانده پیر» به عنوان نفر سوم معرفی شد. در بخش عکس، رتبه اول به علی حسن‌زاده با اثر «امید» رسید؛ محمدسعید ابراهیمی سرو علیا با اثر «چالش‌ها و تهدید‌های ازدواج» رتبه دوم و مجید عطارنیا با اثر «خاطر جمع» رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش داستانک، هانیه پارسائیان با اثر «زیبای خفته» رتبه اول، مجتبی عابدی با اثر «پیرزن زیبا بود» رتبه دوم و محمدحسام غفوری با اثر «زوال غرور» و زهرا حداد محمدآبادی با اثر «جای خالی تو» به طور مشترک رتبه سوم را به دست آوردند.

در بخش شعر طنز، مهدی پرنیان با اثر «فرزندآوری» رتبه اول، علی برزگری خانقاه با اثر «نسل قدیم و جدید» رتبه دوم و حسن حاتمی بهابادی با اثر «تشویق به فرزندآوری» رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش نمایشنامه، سیده نازنین میرطاهری با اثر «سایه» رتبه دوم و ندا هوشمند ابرقوئی با اثر «نیامده رفت» رتبه سوم را از آن خود کردند. در بخش موشن و انیمیشن، علی نیکوکار با اثر «دهه شصتی‌ها» رتبه اول، زهرا فروغی با اثر «آقای آسوده» رتبه دوم و مهسا زینی با اثر «بنیان» رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش فیلم کوتاه، سیدعلیرضا میراللهی بافقی با اثر «ربطی به زندگی فرزند کمتر» رتبه اول و با اثر «دیوار» رتبه سوم را به دست آورد فاطمه نیکوکار با اثر «دردرسر مجردی» رتبه دوم را کسب کرد.

این جشنواره ملی هنری با اهدافی همچون حمایت و تقدیر از هنرمندان فعال، کمک به شکوفایی تولید محتوای هنری و ایجاد بستر برای توزیع اثربخش آثار هنری در حوزه خانواده و جوانی جمعیت، به همت اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد و حوزه هنری یزد برگزار شد.