در آستانه آغاز سال تحصیلی، بسته‌های نوشت‌افزار به همت خیریه آبشار عاطفه در بین دانش آموزان بی بضاعت مراغه ای توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی مسئول خیریه آبشار عاطفه شعبه مراغه گفت: در آستانه بازگشایی مدارس ۱۲۰ بسته نوشت افزار به ارزش ۱۲۰ میلیون تومان به دانش آموزان بی بضاعت مراغه اهدا شد.

خانم ارونقی افزود: در این بسته‌ها به همراه کیف، ۶ عدد دفتر، خط‌کش، چسب، جامدادی، ماژیک و مدادرنگی در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ خانواده در مراغه تحت پوشش این خیریه هستند افزود: در طول سال و در مناسبت‌های ملی و مذهبی بسته‌های معیشت بین خانواده‌های تحت پوشش نیز توزیع می‌شود.