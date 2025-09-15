پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی: هشدار ورود توده گسترده گردوخاک از سمت ترکمنستان به کشور صادر شده است.
با توجه به مخاطرات این پدیده جوی، سازمان هواشناسی برای استانهای گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و برخی مناطق شرقی و شمالشرقی هشدار صادر کرده است.
سخنگوی مدیریت بحران کشور گفت : در ساعتهای آینده توده عظیم گرد و خاک از کشور ترکمنستان وارد ایران خواهد شد.
شرکت آب و فاضلاب استان گلستان هم از مشترکان خواست با توجه به ورود ریزگرد ها و افزایش شستشوی اتومبیلها، حیاطها و پارکینگها ، مصارف غیرضروری آب را به حداقل برسانند و از شستشوی بیرویه خودروها، معابر و فضاهای عمومی خودداری کنند.