به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ منصور علیمردانی در حاشیه بازدید استاندار زنجان گفت: این میزان اعنبار از محل منابع عمرانی، ملی و تملک دارایی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای تکمیل تصفیه خانه فاضلاب خرمدره که از سال ۸۴ شروع شده است از ظرفیت سرمایه گذاران منطقه استفاده خواهد شد و تلاش می‌شود و با بهره برداری از این طرح نسبت به حفاظت از منابع آب زیر زمینی اقدام و شاخص‌های بهداشتی در خرمدره افزایش یابد.

استاندار زنجان نیز در این بازدید با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل طرح تصفیه خانه فاضلاب خرمدره گفت: استانداری آمادگی دارد در صورت بروزهرگونه مشکلی بر سر راه پیشرفت این پروژه اقدامات لازم برای مانع زدایی تکمیل آن بعمل آورد.

صادقی بیان کرد: با توجه به زمان بر شدن تکمیل تصفیه خانه فاضلاب خرمدره، عوامل عدم پیشرفت طرح احصا و با اولویت بندی مشکلات نسبت به رفع آن اقدام شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان نیز در این بازدیدگفت: تا کنون برای احداث تصفیه خانه فاضلاب خرمدره ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و این طرح ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

"علی محمد نادرخانی" گفت: این طرح در ۴۵ هزار متر مربع مساحت با ۱.۵ کیلومتر خط انتقال، ۱۳۰ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب و ظرفیت ۱۵هزار متر مکعب در شبانه روز در دست احداث قرار دارد.

وی افزود: این طرح با سیستم لجن فعال با هوادهی ممتد و در دو فاز احداث می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان ادامه داد: طرح آبرسانی به شهر خرمدره نیز با هدف افزایش تامین آب این شهر به میزان ۶۵ لیتر در ثانیه در هفته دولت سالجاری به بهره برداری رسید.

این مسئول خاطرنشان کرد: عملیات اصلاح شبکه آب شهری و روستایی در شهرستان خرمدره نیز طی امسال با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال انجام شد.