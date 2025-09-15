اجرای مانور امداد و نجات و اطفای حریق در بیمارستان شهید جلیل یاسوج
مانور عملیات تخلیه اضطراری با همکاری جمعیت هلالاحمر، آتشنشانی، اورژانس و استانداری در بیمارستان شهید جلیل یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس بیمارستان شهید جلیل گفت: در این مانور وقوع یک آتشسوزی احتمالی در طبقه چهارم بیمارستان شبیهسازی شد و بیماران از طریق پنجره به پایین منتقل شدند. علیزاده افزود: همچنین نیروهای هلالاحمر در محل مستقر و اقدام به درمان سرپایی بیماران کردند. وی ادامه داد: این مانور فرصت مناسبی برای شناسایی نقاط ضعف و آمادگی بیشتر در شرایط بحرانی بود.
رئیس آتشنشانی یاسوج هم در حاشیه این مانور گفت: امروز مانور امداد و نجات و اطفای حریق به صورت نمادین در بیمارستان شهید جلیل اجرا شد.
رستمی افزود: سه خودروی آتشنشانی با ۱۵ نیروی عملیاتی در این برنامه حضور داشتند.
وی ادامه داد: آتشنشانی یاسوج دارای ۶ پایگاه عملیاتی در سطح شهرستان بویراحمد است و شهروندان میتوانند در مواقع ضروری با شماره ۱۲۵ تماس بگیرند.
رئیس جمعیت هلالاحمر بویراحمد نیز گفت: در این مانور وظایفی به عهده هلالاحمر قرار گرفت که شامل بررسی و امدادرسانی به چهار مصدوم نمادین بود.
دهش افزود: همچنین تیمهای آموزشی با حضور در بیمارستان، کارکنان را برای مدیریت بهتر حوادث احتمالی آموزش دادند.