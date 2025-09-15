مانور عملیات تخلیه اضطراری با همکاری جمعیت هلال‌احمر، آتش‌نشانی، اورژانس و استانداری در بیمارستان شهید جلیل یاسوج برگزار شد.

اجرای مانور امداد و نجات و اطفای حریق در بیمارستان شهید جلیل یاسوج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس بیمارستان شهید جلیل گفت: در این مانور وقوع یک آتش‌سوزی احتمالی در طبقه چهارم بیمارستان شبیه‌سازی شد و بیماران از طریق پنجره به پایین منتقل شدند.

علیزاده افزود: همچنین نیرو‌های هلال‌احمر در محل مستقر و اقدام به درمان سرپایی بیماران کردند.

وی ادامه داد: این مانور فرصت مناسبی برای شناسایی نقاط ضعف و آمادگی بیشتر در شرایط بحرانی بود.

رئیس آتش‌نشانی یاسوج هم در حاشیه این مانور گفت: امروز مانور امداد و نجات و اطفای حریق به صورت نمادین در بیمارستان شهید جلیل اجرا شد.

رستمی افزود: سه خودروی آتش‌نشانی با ۱۵ نیروی عملیاتی در این برنامه حضور داشتند.

وی ادامه داد: آتش‌نشانی یاسوج دارای ۶ پایگاه عملیاتی در سطح شهرستان بویراحمد است و شهروندان می‌توانند در مواقع ضروری با شماره ۱۲۵ تماس بگیرند.