استاندار سیستان و بلوچستان، تقویت زیرساخت‌ها و شناسایی استعدادهای رشته ورزشی وزنه‌برداری را در این استان ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، استاندار سیستان و بلوچستان در دیدار با رئیس فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی ایران و حسین رضازاده قهرمان وزنه‌برداری جهان، گفت: روحیه و منش پهلوانی در میان مردم این استان ریشه‌دار و در متون تاریخی از جمله شاهنامه فردوسی نیز به آن پرداخته شده است.

منصور بیجار افزود: جوانان و نوجوانان سیستان و بلوچستان در رقابت‌های جهانی و بین‌المللی افتخارات ارزشمندی کسب کرده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای انسانی و استعدادهای بی‌نظیر در حوزه ورزش است.

وی با اشاره به لزوم توجه به توسعه عادلانه امکانات ورزشی، اظهار داشت: نبود برنامه‌ریزی منسجم در سال‌های گذشته باعث شده برخی مناطق سیستان و بلوچستان با عقب‌ماندگی‌هایی در بخش ورزش مواجه شوند.

بیجار تصریح کرد: پرهیز از بخشی‌نگری در تخصیص امکانات و استفاده بهینه از ظرفیت فضاهای آموزشی برای توسعه فعالیت‌های ورزشی ضروری است.

وی، همکاری آموزش و پرورش با اداره کل ورزش و جوانان برای شناسایی استعدادهای ورزشی در مدارس را اقدامی مهم در راستای پرورش قهرمانان آینده دانست.

استاندار سیستان و بلوچستان با اعلام آمادگی استانداری برای حمایت هدفمند از وزنه‌برداری در سیستان و بلوچستان، تأکید کرد: برنامه‌ریزی دقیق مبتنی بر واقعیت‌های استان و ظرفیت‌های بومی، پیش‌نیاز اصلی توسعه رشته‌های ورزشی به‌ویژه وزنه‌برداری است.

بیجار، حضور چهره‌های ملی در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان را عاملی برای افزایش انگیزه جوانان و تقویت انسجام اجتماعی عنوان کرد.

رییس فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار با اشاره به اینکه این پنجمین سفر او به سیستان و بلوچستان است، گفت: یکی از چالش‌های اصلی در استان، پراکندگی جغرافیایی و دسترسی محدود به زیرساخت‌های ورزشی است.

سجاد نوشیروانی با اشاره به سابقه درخشان وزنه‌برداری در سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: برای تربیت قهرمانان در سطح جهانی باید امکانات مورد نیاز در همه شهرستان‌ها فراهم شود که نیازمند همراهی فرمانداران، آموزش و پرورش و سایر نهادهاست.

وی از آمادگی اعضای فدراسیون وزنه‌برداری برای سفر به مناطق مختلف استان و همکاری با نهادهای محلی برای توسعه این رشته خبر داد.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار گفت: با حمایت استانداری، تجهیز سالن‌های مجموعه ۱۷ شهریور زاهدان در دست اجراست و به‌زودی استان میزبان مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری کشور خواهد بود.

ادهم کرد، وزنه‌برداری را یکی از رشته‌های پرمدال کشور دانست و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آن در سیستان و بلوچستان تأکید کرد.

در پایان این نشست، حسین رضازاده، قهرمان وزنه‌برداری جهان و المپیک نیز با قدردانی از برنامه‌های ورزشی در سیستان و بلوچستان، گفت: امیدواریم با تداوم حمایت‌های مسوولان، شاهد درخشش ورزشکاران این استان در رقابت‌های جهانی باشیم.