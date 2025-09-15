پخش زنده
رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: افزایش حیوان گزیدگی توسط سگهای بلاصاحب، زنگ خطر بروز و شیوع بیماری هاری را به صدا درآورده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی در گفتگود با خبرنگار ما با بیان اینکه روند افزایشی موارد حیوانگزیدگی طی سالهای اخیر زنگ خطر شیوع هاری را به صدا درآورده است، اظهار کرد: با توجه به افزایش جمعیت سگهای ولگرد و ارتباطات جمعیت انسانی با اینگونه حیوانات، در صورت مبتلا بودن حیوان به بیماری هاری و بروز زخم و گازگرفتگی در انسان، این بیماری به انسان منتقل میشود.
وی با بیان اینکه هاری یکی از از بیماریهای ویروسی خطرناک و کشنده قابل انتقال از حیوانات به خصوص سگ و گربه به انسان است، افزود: ویروسی که از طریق گاز گرفتن یا خراش توسط حیوان آلوده منتقل میشود، پس از بروز علائم بالینی، هیچ راه درمانی ندارد و به سرعت قربانی را از پا درمیآورد.
دکتر شریفی تصریح کرد: شستشوی سریع محل زخم و گازگرفتگی با آب و صابون به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه و مراجعه فوری به مراکز بهداشتی برای دریافت واکسیناسیون و سرم تراپی یکی از اقدامات الزامی برای پیشگیری از وقوع این بیماری است.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: هر ساله مواردی از هاری انسانی در استان، بهویژه از حاشیه شهرها و مناطق روستایی گزارش میشود و عامل اصلی این موارد سگهای ولگرد هستند، سگهایی که رها هستند و هیچ گونه واکسنی برای جلوگیری از انتقال هاری به آنها تزریق نشده است و تهدید مهم برای جامعه انسانی محسوب میشوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تاکید کرد: همشهریان باید به منظور جلوگیری از افزایش جمعیت سگهای ولگرد از غذا دادن به آنها خودداری کنند، چون این کار منجر به ازدیاد جمعیت سگها و همچنین باعث شده تا سگهای ولگرد از حاشیه به داخل شهر وارد شوند و در نتیجه احتمال گزش جمعیت انسانی توسط حیوانات ولگرد افزایش مییابد.
دکتر شریفی بیان داشت: سگهای بلاصاحب و ولگرد به عنوان یک تهدید جدی برای سلامت جامعه هستند و تعداد آنها همچنان در حال افزایش است، بنابراین ساماندهی و کنترل جمعیت سگهای ولگرد باید در اولویت اقدامات شهرداریها و دهیاریها و سایر دستگاههای مسئول قرار گیرد.
وی میگوید: افزایش جمعیت سگهای ولگرد و عدم کنترل جمعیت آنها ضمن تهدید سلامت روانی شهروندان میتواند علاوه بر انتقال بیماری هاری باعث گسترش بیماریهای کیست هیداتیک، لیشمانیوز و انواع بیماریهای پوستی شود.