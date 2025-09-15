پخش زنده
امروز: -
رطوبت هوا تا روز چهارشنبه در شهرهای آبادان و خرمشهر تداوم دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، امروز و فردا تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست؛ سپس تا روز پنجشنبه روند افزایش ۲ تا ۴ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری افزود: تداوم جریانات جنوبی تا اواسط روز چهارشنبه در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان سبب افزایش رطوبت در این مناطق خواهند شد.
در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۴۳ درجه و کمترین دما ۲۳ درجه سانتیگراد بوده است.