به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، امروز و فردا تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست؛ سپس تا روز پنجشنبه روند افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: تداوم جریانات جنوبی تا اواسط روز چهارشنبه در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان سبب افزایش رطوبت در این مناطق خواهند شد.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۴۳ درجه و کمترین دما ۲۳ درجه سانتیگراد بوده است.