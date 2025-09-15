پخش زنده
با اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف آب در بیمارستان گلدیس، پیشبینی میشود مصرف آب در این مرکز درمانی تا ۹ درصد کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مدیر امور آبفای شاهینشهر گفت: این مرکز درمانی با هدف مدیریت بهینه منابع آبی و مقابله با بحران کمآبی، برنامههای متنوعی را اجرا کرده است که از جمله میتوان به استفاده از پساب تصفیه شده بخش دیالیز در آبنمای مرکز و آبیاری گیاهان، جایگزینی فلاش تانکهای کم مصرف به جای فلاش تانکهای قدیم و رعایت الزامات ایمنی کولرهای آبی و سیستمهای تأسیساتی اشاره کرد.
شاهرخ شریفی افزود: بازسازی رختشویخانه که مکان استریل با بخار است بر مبنای کاهش مصرف آب و همچنین تهیه مخازن مدیریت بحران و پنل خورشیدی نیز در دستور کار بیمارستان قرار دارد که به محض تامین بودجه، اجرایی میشوند.