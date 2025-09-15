پخش زنده
امروز: -
مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای واگیردار دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ارسال سهمیه جدید از تهران و رفع کمبودها تا هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی سیمین خیاطزاده با اشاره به وجود اختلال موقت در توزیع واکسن هفت سالگی گفت: تأمین واکسنها از مسیر تولید داخلی و همچنین واردات انجام میشود و گاهی در فرآیند جابجایی هزینهها یا تولید، اختلالهای مقطعی ایجاد میشود که میتواند به وقفه سههفته تا یک ماه در فرایند توزیع دارو در سطح استانها منجر شود.
وی ادامه داد: همین مسئله سبب شده است خانوادهها با تأخیر در دریافت واکسن هفتسالگی مواجه شوند و نگرانی والدین قابل درک است. ما با آموزشوپرورش هماهنگ هستیم و به محض رفع کمبود، از طریق مدارس به خانوادهها اطلاعرسانی خواهد شد تا برای تزریق واکسن فرزندان خود به مراکز سلامت مراجعه کنند.
وی ادامه داد: سهمیههای جدید از تهران ارسال شده و هفته آینده کمبودها جبران خواهد شد. واکسن کزاز بزرگسالان نیز به همراه آن وارد میشود.