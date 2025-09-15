رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت حفظ تعادل میان استفاده پایدار از منابع طبیعی و جلوگیری از بهره‌کشی، گفت: حفاظت از سرزمین تنها برای انسان‌ها نیست و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که زیستمندان و زیستگاه‌ها دچار آسیب نشوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم امضای تفاهم‌نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هدف تقویت همکاری مشترک با حضور شینا انصاری و سیدرضا صالحی‌امیری برگزار شد.

انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در این مراسم اظهار کرد: امروز تفاهم نامه مشترکی در راستای همسویی بیشتر امضا خواهد شد. حوزه محیط زیست کشور امروز شکننده است. گرد و غبار، تخریب زیستگاه و… از جمله دلایل این شکنندگی هستند.

انصاری تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست متولی حفاظت از ۱۲ درصد عرصه سرزمینی در قالب ۳۲۷ منطقه حفاظت شده و ۲۲۶ تالاب ثبت شده است که زیستگاه زیستمندان زیادی است و از ارزش حفاظتی بالایی برخوردار هستند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: مشکلات متعددی وجود دارد که باعث شده آسیب پذیری افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به موضوع تامین حقابه تالاب‌ها، ادامه داد: حقابه تالاب‌ها تامین نمی‌شود که این مسئله باعث می‌شود شاهد تبدیل آنها به کانون گرد و غبار شود. باید در این باره چاره‌اندیشی شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه ما باید بتوانیم اقدامی انجام بدهیم تا موضوع گردشگری مسئولانه باشد، ادامه داد: یکی از مسائلی که باید به آن توجه بشود مسئله گردشگری پایدار است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با تاکید بر مسئله حفاظت، تصریح کرد: در حال حاضر در درنیا بحث حفاظت گرده زده شده به اقتصاد و یکی از مسائل مهم است اقتصاد حفاظتی است؛ در پیوند در بخش گردشگری این مسائل از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و می‌توانند مورد نظر قرار بگیرد.

انصاری با بیان اینکه باید مرز بین بهره‌برداری پایدار و بهره‌کشی از محیط‌زیست را مشخص کنیم، گفت: این سرزمین فقط برای انسان‌ها نیست. متاسفانه ما فقط حیوانات بزرگ جسه را می‌بینیم و توجه چندانی به حشرات و … که در چرخه غذایی قرار دارند، نداریم. سازمان حفاظت محیط زیست در این حوزه هم نقش دارد، حفاظت باید به گونه‌ای باشد تا آسیبی به هیچ‌یک از جانداران وارد نشود.

انصاری با اشاره به موضوع آموزش گفت: بخش‌های قابل توجهی از سواحل ما آلودگی دارند، ایجاد آلودگی می‌تواند حتی باعث کاهش گردشگری بشود، از این رو موضوع آموزش تور‌های طبیعت گردی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین تاکید کرد:جوامع محلی و اولویت معیشت جوامع محلی نیز از دیگر موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.

وی افزود: در مجموع می‌توان گفت موضوعات بسیاری می‌تواند در غالب همکاری مشترک در دستورکار قرار بگیرد، به خصوص آموزش. دو دستگاه با آموزش می‌توانند نقش موثری داشته باشند.

انصاری با اشاره به بحث فرونشست زمین نیز گفت: مقرر شد تا کارگروهی داشته باشیم و مقرراتی نیز تدوین شود. امیدواریم این تفاهم‌نامه باعث بشود تا فعالیت مشترکی صورت بگیرد و جواب خوبی بدهد. وی همچنین با تاکید بر لزوم حمایت از توسعه گردشگری پایدار گفت: در این مسیر بهتر است تور‌های گردشگری و طبیعت گردی آموزش‌دیده و ساماندهی شود.

پس از پایان سخنان انصاری نیز، تفاهم‌نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هدف تقویت همکاری مشترک با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میزاث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به امضا رسید.