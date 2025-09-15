به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، در این کنفرانس سالانه، طیف وسیعی از مسائل مربوط به کار و بودجه آژانس بررسی و در مورد آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.

درخواست‌های عضویت در آژانس؛ کمک‌های مالی به صندوق همکاری فنی برای سال ۲۰۲۶؛ انتخاب اعضای شورای حکام؛ برنامه و بودجه آژانس برای سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۲۶؛ ایمنی هسته‌ای و تشعشعات؛ امنیت هسته‌ای؛ تقویت فعالیت‌های همکاری فنی آژانس؛ تقویت فعالیت‌های آژانس در رابطه با علوم، فناوری و کاربرد‌های هسته‌ای؛ اجرای توافقنامه پادمان‌های NPT بین آژانس و جمهوری دموکراتیک خلق کره؛ اعمال پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خاورمیانه؛ ایمنی، امنیت و پادمان‌های هسته‌ای در اوکراین از جمله محور‌های مهم این نشست پنج روزه اعلام شده است.