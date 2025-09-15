به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مسئول نشر آثار مشارکت زنان آذربایجان‌غربی در دوران دفاع مقدس گفت: ۱۵ جلد کتاب با موضوع نقش زنان در دفاع مقدس در استان چاپ و منتشر شده است.

لیلا سپهری افزود: دو کتاب نیز شامل"کتاب معلم مقاومت" و "شریک جهاد" همراه با خاطرات همسران شهیدان رحیم فعال و ناصر علیزاده برای چاپ آماده می‌شود.

سپهری اظهارکرد: همچنین کتاب خاطره شفاهی شهید عبدالاحد گرامی‌فرد هم چاپ و منتشر شده است و کتاب شهید رضا نقشین نیز زیر چاپ رفته است.

وی گفت: هفت جلد کتاب صوتی نیز تولید شده و قرار است تا پایان سال نیز ۲۵ کتاب صوتی تولید شود که تا اوایل پاییز ۱۵ کتاب صوتی آن برای چاپ آماده می‌شود.

سپهری، همچنین از راه اندازی بخش جدیدی برای چاپ و نشر خاطرات و زندگی شهدا با نام "شهدا از زبان خواهران شهدا" خبر داد و افزود: این بخش اخیراً آغاز به کار کرده و مراحل چاپ دو جلد کتاب در این بخش به پایان رسیده است.

مسئول نشر آثار مشارکت زنان آذربایجان‌غربی، به دانشنامه نقش زنان آذربایجان‌غربی در دوران دفاع مقدس اشاره و اضافه کرد: از پنج فصل درنظر گرفته شده، سه فصل این دانشنامه شامل پشتیبانان، نقش زنان به روایت آمار و نقش زنان اهل قلم در دفاع مقدس بطورکامل تمام شده و بقیه بخش‌ها شامل زنان شهیده، همسران و مادران شهدا و جانبازان نیمه تمام است.

آذربایجان‌غربی ۶۸۶ شهیده زن تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده است.