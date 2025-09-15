به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عبدالمطهر محمدخانی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران صبح امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه یک سوء تفاهم بین شهرداری و آبفا اتفاق افتاد، گفت: در روز‌های گذشته جلسه خوبی بین دو مجموعه برگزار شد و تفاهم خوبی شکل گرفت که بر اساس آن شهرداری تعداد چاه بیشتری را در اختیار آبفا قرار خواهد داد و از سویی دیگر این مجموعه انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز را تسهیل خواهد کرد و شهرداری استفاده بیشتری از این ظرفیت خواهد داشت.

وی ادامه داد: تصفیه خانه فیروزبهرام تا پایان پاییز به بهره برداری می‌رسد و استفاده از پساب افزایش خواهد داشت. استفاده از پساب در ابتدای دوره هفت میلیون متر مکعب بود که با افتتاح این تصفیه خانه به ۵۵ میلیون متر مکعب می‌رسد. می‌توان گفت نسبت مناسبی برای استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز ایجاد می‌شود.

سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: ما دو تکلیف داوطلبانه خود را انجام دادیم و اقدامات مؤثری صورت گرفته و امیدواریم بتوانیم این مسیر را کماکان ادامه دهیم.

شهرداری در موضوع انتقال آب به تهران همکاری کامل داشت

سخنگوی شهردار تهران در مورد مدیریت خشکسالی در پایتخت هم گفت: پیش از این گزارشات متعددی از سوی شهردار تهران در مورد مقابله با خشکسالی ارائه شده است. بدون اغراق باید گفت که رکورد‌های بزرگی در این دوره مدیریتی به ثبت رسیده و انتقال آب به تهران یکی از این موضوعات کلیدی بود.

وی افزود: شهرداری تهران در همکاری بسیار مثبت با دولت پنج هزار میلیارد تومان از بودجه سال جاری خود را برای انتقال آب اختصاص داد و ۱۰۰ درصد این رقم در قالب یک تکلیف داوطلبانه پرداخت کرد. تخصیص بودجه‌های عمرانی در دولت بیشتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد نیست، اما شهرداری رقم پنج همتی را کامل تخصیص داد و پرداخت کرد.

در هیچ جای دنیا آفت سوسک پوست‌خوار کامل از بین نمی‌رود

وی با اشاره به آفت زدگی درختان در بوستان‌های جنگلی، تصریح کرد: آفت‌هایی همچون سوسک پوست خوار به صورت کامل از بین نمی‌رود و هیچ جای دنیا این ظرفیت وجود ندارد و باید با اصول مبتنی بر محیط زیست بتوان شرایط را کنترل کرد.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با بیان اینکه درختان با خشکی بیش از حد با این آفت مواجه می‌شوند، اظهار کرد: مهمترین راهکار آبیاری مناسب است. با توجه به کاهش بارندگی در سال‌های گذشته، ناچاریم بوستان‌ها را از جهت آبیاری بازطراحی کنیم. شهرداری اقدامات مختلفی انجام داده و پهنه‌هایی از بوستان چیتگر به صورت مکانیزه در حال آبیاری است.

وی افزود: در شهرداری منطقه ۲۲ این اقدام به صورت ویژه دنبال می‌شود و بخش‌های متعددی از بوستان لوله گذاری شده و پساب تصفیه شده در این بوستان مورد استفاده قرار گرفته است. این نوع از آبیاری نمی‌تواند به سرعت آثار به جای مانده از کم آبی در دهه گذشته را جبران کند.

بنابر اعلام منابع طبیعی باید درختان آفت زده قطع شوند

محمدخانی با بیان اینکه بنابر اعلام منابع طبیعی باید درختان آفت زده قطع می‌شدند که موجب آفت زدگی سایر درختان نشود، خاطرنشان کرد: آبیاری در حال توسعه است، اما بخشی از آسیب‌ها با این آبیاری قابل جبران نیست. اقدام دیگری که می‌توانیم انجام دهیم جایگزینی نهال هاست که متناسب با شرایط زیستی جدید و وضعیت بارندگی غرس می‌شود.

مشکل پیش آمده در مورد درختان منطقه ۱۴ ربطی به شهرداری ندارد

وی در ادامه در مورد قطع درختان در روند جابجایی آنها در منطقه ۱۴ گفت: واژه قطع درختان واژه اشتباهی است و جابجایی درختان صورت گرفته است. شهرداری آنچه را باید انجام می‌داده به درستی انجام داده و زیر نظر کارشناسان و با شرایط مشخص، جابجایی صورت گرفته است. این اقدام به طور قانونی انجام شده و اتفاقی که افتاده و ما به شدت از آن ناراحت هستیم، در مورد نگهداری پس از جابجایی است.

وی ادامه داد: مسئولان منطقه اعلام کرده‌اند که آبیاری را تا مدتی پس از جابجایی نیز خارج از وظیفه خود، انجام داده‌اند. دو موضع در شورا برای بنده جالب بود و برخی دوستان از عذرخواهی و استعفا سخن گفتند. حتماً اتفاق تلخ و قابل تأسفی افتاد. موضع دیگر نیز موضع مدیرعامل سازمان بوستان‌ها بود. در دوره‌ای که برخی دوستان مسئولیت داشتند، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها نیز مسئول بود و روند همان روند است.

محمدخانی با بیان اینکه موضع رئیس کمیته ایمنی شورا نیز با آمار‌هایی که ارائه داد، قابل تأمل بود، اظهار کرد: این آمار با آمار قطع گسترده و شبانه درختان قابل مقایسه نیست و عجیب است که با آن سابقه، چنین اتفاقی با این حجم از نقد مواجه می‌شود. شهرداری با افتخار مدعی است که تعداد کاشت درختان و توسعه فضای سبز رکورددار است.

وی افزود: شهردار منطقه اعلام کرده که شهرداری فراتر از تکلیف خود نسبت به آبیاری درختان پس از جابجایی اقدام کرده است. باید به موارد رسیدگی شود.

ضرورت فرهنگ‌سازی و همکاری رسانه‌ها در زمینه تکریم شغل پاکبانی

محمدخانی در خصوص کمبود پاکبان و استخدام و جذب پاکبانان جدید هم گفت: آمار رسمی که وجود دارد آماری است که معاون خدمات شهری شهرداری ارائه دادند و ۵۰ درصد این نیروها تامین شده و تا حدودی مشکل اولیه برطرف شده است. اما شاید نیاز است که همکاری مشترک بین مدیریت شهری و رسانه ها اتفاق بیفتد و به فرهنگ سازی در این زمینه نیاز داریم.

وی افزود: سال ها مدیریت شهری مورد انتقاد بوده درباره استفاده از اتباع توسط پیمانکاران. شهرداری الان در تلاش است که به صورت حداکثری این مساله را حل کند اما باید رسانه ها برای فرهنگسازی کمک کنند تا از این فراخوان شغلی بیشتر استقبال شود و به عزیز شمردن پاکبانان و همراهی و همدلی بیشتر با آنها کمک شود. باید این فضا تشدید یا احیا شود تا شاهد استقبال بیشتر از شغل پاکبانی شویم.

شهرداری در مورد موضوع ناظران نظام مهندسی تابع قانون است

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در ادامه در رابطه با وضعیت نظارت ناظران سازمان نظام مهندسی هم گفت: شهرداری حتماً تابع قانون است و تکلیف قانونی خود را بدون مسامحه انجام خواهد داد.

وی اضافه کرد: شهرداری تهران بارها از سوی اصحاب رسانه و به درستی مورد انتقاد بوده که فرایند صدور پروانه بسیار طولانی و خسته کننده است. یکی از این مراحل که باعث طولانی شدن فرایند صدور پروانه شده، به نظام مهندسی برمی گردد.

محمدخانی با بیان اینکه مدیریت شهری تلاش می کند که فرایند را کوتاه تر کند و خدمات خود را سریعتر ارائه دهد، یادآور شد: بعد از تصمیمی که شهرداری گرفت، تلاش شد فهمی بین شهرداری و آن مجموعه شکل بگیرد که به نقطه نظر مشترکی به نفع مردم برسیم. ضلع اصلی خدمت، مردم هستند که بتوانند خدمات مورد نظر خود را به درستی و به سرعت دریافت کنند. تلاش بر این است که روند شفاف، سریع و سالمی طی شود. شهرداری حتماً به قانون عمل خواهد کرد و این روند تا پایان ادامه خواهد داشت.

شهرداری تهران معتقد است از زیر بار مسئولیت رفع مشکلات مردم شانه خالی نکنیم

وی همچنبن درباره رویکرد مدیریت شهری ششم گفت: از ابتدا شهردار تهران در برنامه ای که به شورا داد این بود که ما برخلاف رویه ای که وجود داشته از مسائل مردم فرار نکنیم و شانه خالی نکنیم و مسولیت را به گردن بقیه نگذاریم و مسئولیت خود را بپذیریم. بر همین اساس در موضوعات آسیب های اجتماعی، فرهنگی، شهرسازی و در قرارگاه جهادی مسکن سعی کردیم بیش از چیزی که در قوانین است مسئولیت بپذیریم و یک کار مشترک تیمی را داشته باشیم. در قانون هر بخشی از کار بر عهده یک مجموعه است و با انجام این کار در نهایت کسی که آسیب می بیند مردم هستند. شهرداری درباره موضوعات کلان شهر تهران اعلام کرد ‌که مسئولیت مدیریت مسائل شهر را بپذیرد.

در بازسازی خانه های آسیب دیده در جنگ دوازده روزه هیچ واحد مسکونی از قلم نیفتاد

وی افزود: در شرایط جنگی این مساله چندبرابر می شود و یک خلا و نقیصه جدی در موضوع بازسازی ایجاد شد و دولت نیز چون زیر بار مسئولیت های سنگین است، نیاز بود که شهرداری در این زمینه داوطلبانه ورود کند و بعد از طرح چندین باره این موضوع در جلسات این مساله به شهرداری واگذار شد.

عبدالمطهر محمدخانی ادامه داد: اولین نکته مثبت این عمل، پایش خانه های آسیب دیده بود چراکه مجموعه های دیگر حتی اعدادی که برای خانه های آسیب دیده می گفتند غیردقیق بود اما شهرداری چون یک شبکه ارتباطی دارد و به دلیل ارتباط مستقیم با شهروندان امکان پایش دقیق تری داشت و به یک عدد حدود ۸۳۰۰ واحدی رسیدیم و هیچ واحد مسکونی از قلم نیفتاد.

محمدخانی افزود: در بخش تعمیرات جزئی و متوسط همه مسائل حل شده و به یک عدد ۹۹ درصدی رسیدیم. در بحث مقاوم سازی از ۵ پلاکی که باید انجام می شد ۴ مورد تعیین تکلیف شده و در مسیر مقاوم سازی قرار گرفته و مورد بعدی نیز به زودی انجام می شود. در مورد بازسازی ۱۳۳ پلاک برای تخریب و نوسازی داشتیم که تفاهم درباره بیش از ۸۰ درصد آنها انجام شده است . شهرداری تهران تسهیل گری را انجام داده و خود مردم با شرایطی که شهرداری انجام‌ می‌دهد می توانند ساخت وساز را انجام دهند. فراهم آوردن آن با سازو کار تعریف شده شهرداری انجام شده است‌.

موضوع حریم و اختلافات شهرداری با استانداری از مسیر قانون حل خواهد شد

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درخصوص طرح جامع حمل ونقل و همچنین موضوع حریم و اختلافات شهرداری با استانداری نیز گفت: درباره بحث طرح جامع حمل و نقل تفاهمی بین شهردار تهران و رئیس شورا شکل گرفته و مسیر قانونی آن طی خواهد شد.

وی افزود: در بحث حریم باید این مساله را از استانداری پرسید. شهرداری این موضوع را به صورت جدی پیگیری می کند و مساله حریم در صورت عدم توجه مشکلات امنیتی، توسعه ای و محیط زیستی خواهد داشت و یک ابرشهر مثل تهران که از هر هفت ایرانی در روز یک نفر در تهران حضور دارد، پیچیدگی های متعددی دارد و اگر اینطور به موضوع حریم نگاه شود تبعات متعدی خواهد داشت و اگر نتوان حریم را حفظ کرد یک گسترش بی ضابطه در شهر به وجود می اید که دوستان که این طرح را دادند باید پاسخگو باشند و تبعات برخی از ترک فعل ها اهمال ها، سالها بعد گریبان شهر را خواهد گرفت و کمک رسانه ها نیز برای حل این موضوع نیاز است.

پرونده میدان فتح تا پایان مهر بسته می‌شود

سخنگوی شهرداری تهران در ادامه این نشست در رابطه با روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی پایتخت، تصریح کرد: تصاویر و فیلم‌هایی منتشر شد که همکاران ما در حوزه‌های مختلف به ویژه فنی و عمرانی، حتی در زمان جنگ ۱۲ روزه در حال تلاش بودند. برخی شهروندان با دلایل متعدد تصمیم گرفتند شهر را ترک و به شهر‌های دیگر سفر کنند. بخش‌های مختلف شهرداری یک ساعت هم تعطیل نبود و همکاران ما مشغول عملیات عمرانی بودند.

وی افزود: یک یا دو روز بعد از جنگ پروژه‌های عمرانی ما به بهره برداری رسید و ۱۰ روز پس از آن یکی از تقاطع‌های مهم در غرب تهران افتتاح شد. کمتر از هر دو هفته یکبار پروژه‌های متوسط و بزرگ در تهران افتتاح شدند و یکی از مسیر‌های دسترسی به میدان فتح هفته‌های قبل به بهره برداری رسید و مسیر‌های غرب به جنوب و جنوب به شمال نیز در هفته آینده افتتاح می‌شود و سه مسیر نیز تا پایان مهرماه به بهره برداری خواهد رسید و پرونده میدان فتح بسته می‌شود و یک گره ترافیکی با پروژه بسیار بزرگ و پیچیده میدان فتح باز خواهد شد.

وی گفت: این همان پروژه‌ای است که به دلیل سختی و پیچیدگی کار، روی پایه‌های آن خاک ریخته بودند، اما در این دوره طرح اجرایی شد و در حال اتمام است. در پاییز و زمستان بزرگراه شهید بروجردی، بخشی از آزادراه شهید شوشتری، زیرگذر میدان سپاه و بخشی از پروژه دو گاز به بهره برداری خواهد رسید.