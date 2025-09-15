پخش زنده
امروز: -
تیم ملی والیبال ژاپن با دو شکست پیاپی از صعود به دور حذفی رقابتهای قهرمانی جهان بازماند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، تیم ملی ژاپن از ساعت ۹ صبح امروز (دوشنبه، ۲۴ شهریور) به مصاف کانادا رفت و با شکست مقابل حریف خود از صعود به دور حذفی بازماند.
ژاپنیها در این دیدار با نتیجه سه بر صفر مغلوب کانادا شدند و با توجه به دو شکست پیاپی از صعود به مرحله یک هشتم نهایی بازماند.
ست اول: ۲۵ بر ۲۰ کانادا
ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ کانادا
ست سوم: ۲۵ بر ۲۲ کانادا
ژاپن در اولین مسابقه خود هم مقابل ترکیه شکست خورد و در آخرین دیدار از دور مقدماتی قهرمانی جهان چهارشنبه، ۲۶ شهریور مقابل لیبی به میدان میرود، اما با توجه به اینکه از هر گروه تنها دو تیم به دور یک هشتم نهایی صعود میکنند، ترکیه و کانادا صعود خود را قطعی کردند و ژاپن و لیبی حذف شدند.