به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس کمیته آب شورای اسلامی شهر یزد، از تشکیل کمیته راهبردی آب با حضور مجموعه‌ای از نهاد‌های مرتبط با موضوع آب خبر داد و گفت: این کمیته با هدف هم‌افزایی، هماهنگی و تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه مدیریت منابع آبی شهر یزد فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی با اشاره به اهمیت بازچرخانی پساب شهری افزود: پساب تصفیه‌شده می‌تواند جایگزین مناسبی برای آبیاری فضای سبز شهری باشد. در همین راستا، اقدامات زیرساختی در حال انجام است و در برخی نقاط از جمله اکو پارک اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفته است.

زارع همچنین به آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف بهینه آب اشاره کرد و گفت: افزایش آگاهی عمومی با استفاده از آموزش‌های شهروندی شهرداری، یکی از رویکرد‌های اصلی ما در این مسیر است تا با مشارکت مردم، مدیریت پایدار منابع آبی محقق شود.

رئیس کمیته آب شورای اسلامی شهر یزد از تفکیک آب شرب از آب خام به عنوان اقدامی مؤثر یاد کرد و بیان داشت: تاکنون ۱۰۵ کنتور به همت سازمان سیما و منظر حذف شده است و جایگزین آنها باید آب پساب قرار گیرد تا منابع شرب شهر حفظ شود.

وی در ادامه افزود: شهرداری یزد در حال حاضر مدیریت ۹۹۶ هکتار فضای سبز را بر عهده دارد و برای تأمین منابع پایدار آبی، خرید چاه باید در دستور کار جدی شهرداری قرار گیرد.

زارع در پایان تأکید کرد: مدیریت منابع آب، نه تنها یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه یک وظیفه اجتماعی است و شورای شهر یزد در تلاش است با برنامه‌ریزی‌های راهبردی، گام‌های مؤثری در این زمینه بردارد.