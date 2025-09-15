پخش زنده
حدود یکسالی است که بیش از ۵ هزار کامیون و کشنده در کشور ترکیه و یا در گمرکهای مرزی ایران با این کشور بلاتکلیف ماندهاند. حالا قرار است تعیین تکلیف بشوند. امروز برنامه «روی خط خبر» با حضور آقای محمدعلی بهپوری مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران به جزئیات این موضوع پرداخته است.
سؤال مجری: قرار است که درباره موضوع کشندهها و کامیونهایی صحبت بکنیم که در حوزه صادرات و واردات فعالیت میکنند حدود یک سالی است که چند هزار کامیون و کشنده در خاک ترکیه بلاتکلیف مانده اند با مصوبه ۴ شهریور هیئت وزیران و ابلاغ سازمان توسعه تجارت به گمرک صاحبان این کشندههای معطل مانده امید تازهای برای تعیین تکلیف کامیونها و کشنده هایشان پیدا کردند در روی خط خبر امروز میخواهیم به این موضوع بپردازیم که چرا این تعداد کشنده و کامیون در خاک ترکیه و همینطور مرز بازرگان و داخل کشورمان بلاتکلیف ماندند یک توضیح مختصر اول بفرمایید که موضوع این کشندههای معطل مانده در مرز ایران و ترکیه چیست؟
بهپوری: یک تعدادی کشنده به خاطر اینکه سال میلادی از ۲۰۱۹ به ۲۰۲۰ که ما میرویم دیگر کشندههای ۲۰۱۹ امکان ورود به کشور را ندارند بر اساس مصوبات دولت که میگفتند باید حداکثر سن ساخت کشندهای که میخواهد وارد کشور بشود از ۵ سال بیشتر نباید باشد. سال که تمام شد اواخر سال ۱۴۰۳ یک بخشی از این کشندهها آن طرف مرز مانده بودند و ۵ سالشان تمام شد نتوانستند بیایند این طرف مرز.
سؤال مجری: چه تعداد کامیون و چه تعداد کشنده؟
بهپوری: حالا عینا من آمارش را خدمتتان اعلام خواهم کرد. سازمانهای مختلف مثل گمرک، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همه پیگیر موضوع شدند که چطور میتوانیم ما این کشندهها را حالا با توجه به اینکه قانون اجازه نمیدهد ما اینها را بتوانیم بیاوریم داخل کشور، این شد که در این یک سال گذشته تلاشها به این انجامید که دولت مصوبهای را داد که تمام کامیونها و کشندههای جادهای مستعمل با سال ساخت ۲۰۱۹ به بعد که تا پایان سال ۱۴۰۳ در کشور ترکیه موجود بودند با این مصوبه وارد کشور بشوند.
سؤال: همین مصوبه ۴ شهریور است، این که اشاره کردید؟
بهپوری: همین مصوبه ۴ شهریور، ۳ هفته وقت داده شد به گمرک و وزارت صمت که فهرست وین نامبر یعنی آن شماره شاسی آنها را ما تهیه کنیم بدهیم به دولت و دولت متعاقبا آن را مجدد به ما ابلاغ کند، چند تا راه را رفتیم جلو، چون به لحاظ فنی ما میخواستیم بررسی کنیم این را نقاط مختلفی دارد یک موقع شما میگویید که کامیونی که در گمرک ترکیه متوقف است آمارش را بدهید این یک رویکرد فنی دارد ولی وقتی که میگویید کامیونهای موجود در کشور ترکیه یعنی اینکه شما فضا را وسیعتر از دامنه گمرک میبینید اگر کامیونی در یک پارکینگی هم بیرون در شهر مانده باشد ان هم حساب است یعنی آن هم جزو وین نامبرهایی باید بیاید که در کشور ترکیه موجود بوده، موقعی که این مصوبه آمد انواع و اقسام تحلیلها شد که ما چطوری میتوانیم طوری عمل کنیم که هم مصوبه دولت را رعایت کرده باشیم به لحاظ سال ساخت و تاریخ ورود به کشور، هم اینکه دامنه شمولش را طوری تنظیم کنیم که همه ذی حقها و ذی نفعها را در بر بگیرد این شد که به طور مستقیم وارد مذاکره با گمرکات کشور ترکیه شدیم جناب آقای عسکری رئیس کل گمرک مستقیما با جناب آقای اُوچارماک رئیس کل گمرک ترکیه به شکل وبیناری بحثهای فنی شروع شد که ما چگونه میتوانیم دامنه شمولش را جوری تنظیم کنیم که کسی از قلم نیفتد همه کامیوندارها و کسانی که وینشان میشود استخراج بشود استخراج کنیم، ۲ ـ کسی نماند آنجا که بگوییم که آقا کامیونشان یک جایی بود ما متوج نشدیم. این شد که بحثهای فنی شروع شد یک جایی مثلا بعضی از مدیرانشان میگفتند که حالا ما این را چطور بفهمیم اگر که یک کامیونی در یکی از روستاها مانده باشد در گمرکات نیامده باشد؟ که ما تمام این فرمولها را با هم چک کردیم، خیلی جالب بود که آقای اُوچارماک خیلی همکاری کرد و خیلی سریع دستور داد که این کار اتفاق بیفتد و تمام وین نامبرهای موجود در کشور ترکیه نه فقط گمرکاتش را به ما اعلام کنند.
سؤال مجری: اینکه اشاره کردید که کل شمارههای به شما اعلام کردند در کل خاک ترکیه یعنی اینکه موضوع مورد بحث و آنچه که تعداد کامیونها و کشندهها شامل آنها هم میشود یا خیر؟
بهپوری: بله شامل آنها هم میشود این شد که به ما آمار دادند فهرست تمام وین نامبرهای کشندهها و کامیونهای موجود در کشور ترکیه را به ما دادند برای برند داف یک چیزی حدود ۱۴۷ تا، برای برندای. بی. کوپ ۱۵ تا، برای برند مان ۳۲۲ تا، برای بنز ۲۶۸ تا، برای رنو ۲۹۰، برای اسکانیا ۱۱۶ تا، وُلوو هم ۳۱۴ یعنی چیزی حدود هزار و ۴۷۲ تا شماره شاسی به ما دادند که ما ظرف امروز و فردا این را میفرستیم برای وزارت صمت که برود برای دولت طبق قولی که داده بودیم.
سؤال مجری: هزار و ۴۷۲ کامیون و کشنده؟
بهپوری: بله، همان زمانی که ما بحثهای فنی شروع شد رئیس گمرک ترکیه از ما خواست که حالا دارد میرود کار را انجام بدهد منتهی گفت نامه رسمی هم به من بزنید برای این کار، ما نامه رسمی هم زدیم ضمن آن هم در یک بند ما به طور مشروح به آن گفتیم ما طبق این جدول به ما اطلاعات را بدهد که گمرک ترکیه هم طبق جدول اطلاعات را دادند.
سؤال مجری: این عددهایی که اشاره کردید که گمرک ترکیه هم به شما داده با تعداد رانندگانی که وضع بلاتکلیفی داشتند همخوانی دارد؟
بهپوری: حداکثر وینها را به ما داده حتی فکر میکنیم ممکن است در اینها وینهایی هم به ما داده باشد که اصلا مشتری نداشته باشد یا مثلا مراجعه کننده نداشته باشد.
سؤال مجری: مشخصا من سؤالم همین است که آیا دارید رانندگانی که شماره در این فهرست نباشد؟ خودتان آماری دارید از تعداد بلاتکلیف ها؟
بهپوری: ما آماری از تعداد بلاتکلیف نداشتیم تا ترکیه به ما داد، الان ترکیه که به ما داده آمار داریم الان از کامیونهای بلاتکلیفی که آنجا مانده یک آمار مشخص در حدود هزار و ۴۷۲ کامیونها کشنده ما داریم.