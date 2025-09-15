مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: امسال ۱۶ هزار ۱۲۱ دانش آموز کلاس اول در این استان به مدرسه می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، علی متقیان با اشاره به اینکه تعداد دانش آموزان ابتدایی در سال تحصیلی جدید کاهش یافته است، گفت: ۱۰۶ هزار و ۴۱۳ دانش آموز ابتدایی در سال تحصیلی جدید در سر کلاس‌های درس حاضر می‌شوند.

وی با بیان اینکه برای سال تحصیلی جدید ۱۹۴ هزار دانش آموز در مدارس استان ثبت نام کرده‌اند، افزود: تعداد دانش آموزان متوسطه افزایش یافته است.

متقیان گفت: بیش از ۷۵۰۰ دانش آموز در مدارس عادی دولتی، بیش از ۹۰۰۰ دانش آموز در هنرستان و بیش از ۴۰۰۰ دانش آموز نیز در هنرستان مشغول به تحصیل خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تاکید کرد: خانواده‌هایی که ثبت نام دانش آموزان خود را قطعی نکرده‌اند با توجه به روز‌های پایانی شهریور هر چه سریعتر نسبت به این امر اقدام کنند.