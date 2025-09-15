رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، گفت: با متخلفانی که اقدام به رهاسازی پلاستیک در مزارع می‌کنند، بر اساس قانون حفاظت از خاک برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی‌حسین احدی‌عالی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با تأکید بر ضرورت جمع‌آوری و مدیریت صحیح ضایعات پلاستیکی پس از پایان فصل زراعی، هشدار داد که با متخلفان بر اساس قانون حفاظت از خاک برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به ممنوعیت رهاسازی و دپوی هرگونه مواد پلاستیکی در خاک، اظهار کرد: با استناد به ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک، با متخلفانی که به اراضی کشاورزی آسیب رسانده و امنیت غذایی کشور را به خطر می‌اندازند، به شدت برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه ذرات پلاستیک در خاک آثار مخرب بر محیط زیست، حاصلخیزی خاک و سلامت انسان دارد، افزود: جمع‌آوری و مدیریت صحیح این ضایعات بعد از پایان فصل زراعی ضرورتی انکارناپذیر است و مورد تأکید سازمان جهاد کشاورزی است.

احدی‌عالی با استناد به تحقیقات انجام شده، تصریح کرد: ذرات پلاستیک سبب تخریب میکروارگانیسم‌های مفید خاک می‌شود؛ بنابراین از بهره‌برداران تقاضا داریم نسبت به جمع‌آوری ضایعات پلاستیک و نوار تیپ از مزارع اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تأکید کرد: برای پیشگیری از اختلال در چرخه خاک و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و سلامت، کشاورزان باید به راهنمایی‌ها و توصیه‌های کارشناسان ترویج و زراعت به دقت عمل کنند.