به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، آیدین مهدیزاده، مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مردمی بودن هنر کاریکاتور در ایران، ظرفیتهای بالای استانها و برنامههای حمایتی برای بازگشت این هنر به دوران اوج خود سخن گفت.
خرمآباد روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه میزبان یکی از بزرگترین گردهماییهای هنری سال شد؛ نمایشگاه بینالمللی بزرگان کاریکاتوریست چهره جهان به مناسبت ثبت جهانی محوطههای پیش از تاریخ دره خرمآباد با حضور آیدین مهدیزاده، مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از چهرههای شاخص هنر کاریکاتور ایران، مدیران استانی و اصحاب رسانه در قلعه تاریخی فلکالافلاک افتتاح شد.
در این رویداد ۴۶ اثر از ۲۵ هنرمند برجسته ۱۷ کشور جهان شامل بلژیک، ایتالیا، استرالیا، آرژانتین، ترکیه، هندوستان، آمریکا، برزیل، لهستان، اسپانیا، لبنان، اندونزی، ایران، پرو، مکزیک، رومانی و اتریش با موضوعات آزاد و چهره افراد مشهور در معرض دید علاقهمندان قرار گرفت و توجه گستردهای را به خود جلب کرد.
آیدین مهدیزاده در حاشیه این مراسم در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره سطح و کیفیت هنر کارتون و کاریکاتور در کشور گفت : هنر کاریکاتور در ایران یک هنر نهادی و مردمی است که دیگر محدود به تهران یا شهرهای بزرگ نیست و امروز در استانهای مختلف کشور از جمله لرستان ظرفیتهای قابل توجهی برای رشد و گسترش دارد.
او با اشاره به تلاشهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارهکلهای استانی برای حمایت از هنرمندان افزود: این وزارتخانه قصد دارد چنین رویدادهایی را تکرار و به سطح بینالمللی ارتقا دهد تا هنر کاریکاتور ایران بار دیگر به جایگاه جهانی خود بازگردد.
مدیرکل هنرهای تجسمی با یادآوری سالهای درخشان کاریکاتور ایران در صحنههای جهانی و حضور اساتید برجسته در این نمایشگاه تأکید کرد: بازدید مردم و اطلاعرسانی رسانهها نقش مهمی در استمرار و گسترش این مسیر دارد و وزارت ارشاد نیز آماده حمایت و همکاری در ابعاد بزرگتر است.
وی افزود: چنین نمایشگاههایی علاوه بر نمایش توانمندی هنرمندان داخلی، پل ارتباطی مؤثری با دیپلماسی فرهنگی و هنری در سطح جهان ایجاد میکند و میتواند زمینهساز احیای دوباره شکوه کاریکاتور ایرانی باشد.
این نمایشگاه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در راستای برگزاری نخستین جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» و با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برگزار شده و علاقهمندان میتوانند در روزهای آتی از آثار دیدن کنند.
فضای تاریخی قلعه فلکالافلاک نیز به این رویداد بُعدی فرهنگی و گردشگری بخشیده و میزبان علاقهمندان هنر، تاریخ و هویت ملی است؛ جایی که مدیرکل هنرهای تجسمی در پایان سخنانش با ابراز امیدواری تأکید کرد با چنین حرکتهایی میتوان به دوران طلایی کاریکاتور ایران بازگشت و این هنر را در تراز جهانی تثبیت کرد.