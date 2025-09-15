به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سلمان کمالی زاده با اشاره به اهمیت آموزش‌های علمی کاربردی در توسعه مهارت‌های شغلی گفت: آموزش‌های علمی کاربردی کوتاه‌ترین، آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای آماده شدن دانشجویان برای ورود به بازار کار است و تلاش می‌کنیم فرصت نام نویسی بدون کنکور را در بیشترین رشته‌های کاربردی فراهم کنیم.

او افزود: رشته‌های کاردانی شامل حسابداری امور مالی، حقوق و حقوق ثبتی، هتلداری، گردشگری، برنامه‌سازی کامپیوتری، معماری داخلی، طراحی گرافیک، مدیریت کسب و کار، برق و تاسیسات الکتریکی، عمران و امور پیمان‌ها، طراحی لباس و تربیت بدنی هستند.

سلمان کمالی زاده افزود: رشته‌های کارشناسی ناپیوسته نیز در حوزه‌های مدیریت هتلداری، مدیریت گردشگری، حسابداری امور مالی، حقوق و ثبت اسناد و املاک، مهندسی فناوری اطلاعات، معماری و طراحی محیط داخلی، طراحی گرافیک و تصویرسازی و مدیریت کسب و کار ارائه می‌شود.

مهلت نام نویسی در رشته‌های کاردانی تا پایان شهریور و در رشته‌های کارشناسی ناپیوسته تا ۳۱ شهریور اعلام شده است.

متقاضیان ادامه تحصیل می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org و سامانه دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی uast.ac.ir مراجعه کنند.