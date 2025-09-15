پخش زنده
امروز: -
فرصت نام نویسی در رشتههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی کیش تا پایان شهریور تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سلمان کمالی زاده با اشاره به اهمیت آموزشهای علمی کاربردی در توسعه مهارتهای شغلی گفت: آموزشهای علمی کاربردی کوتاهترین، آسانترین و کمهزینهترین مسیر برای آماده شدن دانشجویان برای ورود به بازار کار است و تلاش میکنیم فرصت نام نویسی بدون کنکور را در بیشترین رشتههای کاربردی فراهم کنیم.
او افزود: رشتههای کاردانی شامل حسابداری امور مالی، حقوق و حقوق ثبتی، هتلداری، گردشگری، برنامهسازی کامپیوتری، معماری داخلی، طراحی گرافیک، مدیریت کسب و کار، برق و تاسیسات الکتریکی، عمران و امور پیمانها، طراحی لباس و تربیت بدنی هستند.
سلمان کمالی زاده افزود: رشتههای کارشناسی ناپیوسته نیز در حوزههای مدیریت هتلداری، مدیریت گردشگری، حسابداری امور مالی، حقوق و ثبت اسناد و املاک، مهندسی فناوری اطلاعات، معماری و طراحی محیط داخلی، طراحی گرافیک و تصویرسازی و مدیریت کسب و کار ارائه میشود.
مهلت نام نویسی در رشتههای کاردانی تا پایان شهریور و در رشتههای کارشناسی ناپیوسته تا ۳۱ شهریور اعلام شده است.
متقاضیان ادامه تحصیل میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org و سامانه دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی uast.ac.ir مراجعه کنند.