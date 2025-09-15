پخش زنده
امروز: -
مؤمنیشریف گفت: ادبیات داستانی ابزار قدرتمندی برای مقابله با تحریف تاریخ و بازسازی چهره رژیمهایی که حقیقت را پنهان کردهاند، محسوب میشود.
محسن مؤمنیشریف، نویسنده حوزه ادبیات انقلاب در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: با بهره گیری از از روایت داستانی و مستند فاخر و ارزشمند میتوان در برابر تحریفات و تطهیر رژیم پهلوی ایستادگی کرد.
وی گفت: افراد وابسته به پهلوی، چندین دهه از راههای گوناگون تلاش کردند تا جنایات آن دوران را از طریق فیلم، کتاب و سایر رسانهها تطهیر کنند و از بین ببرند.
مؤمنیشریف افزود: رژیم پهلوی از هیچ جهت قابل افتخار نبوده است، اما امروزه، به دلیل غفلت برخی نویسندگان و اهالی فرهنگ، باعث شده که وابستگان رژیم پهلوی در حال بازسازی تصویری مثبت از خود باشند.
نویسنده کتاب «ماه و بلوط» گفت: این اثر تلاش کرده با بهرهگیری از روایت داستانی و مستند، در برابر جریانهای فرهنگی بایستد.
وی افزود: کتاب «ماه و بلوط» روایتی بلند و چندلایه از تاریخ کردستان از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۶۵ است.
محسن مومنیشریف گفت: این حاصل سالها تحقیق، گفتوگو و بازخوانی خاطرات شفاهی و مستند است که در قالب یک اثر جامع به نگارش درآمده است.
وی با اشاره به اینکه این اثر به روایت مستند و داستانی از تاریخ کردستان در فاصله سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۶۵ میپردازد، افزود: رمان، از زبان شخصیتهایی، چون جلال خاوری، به بازآفرینی مقاطع حساس تاریخی پرداخته است که شامل درگیریهای محور شاهیندژ و تکاب تا حضور تیپهای ویژه سپاه در منطقه است.
مولف کتاب «ماه و بلوط» در خصوص تصویرگری این کتاب گفت: جلد کتاب توسط حسن روحالامین طراحی شده و فضای حماسی و اندوهبار اثر را بهخوبی به تصویر کشیده است.
کتاب «ماه و بلوط» هفته گذشته در چهارمین جایزه ادبی شهید اندرزگو به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.
«مردی که تعطیلی نداشت»، «بایستههای حوزه انقلابی»، «پسر خانم آغا» و «داستان ریشه در آسمان» از دیگر آثار محسن مومنی شریف است.