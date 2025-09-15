در پی مهر وموم مطب پزشکی که اقدام به سقط جنین غیرقانونی می‌کرد، تحقیقات مقدماتی این پرونده در دادسرا به پایان رسید و کیفرخواست متهمان صادر شد.

بر اساس بررسی‌ها و شکایت شاکی خصوصی، متهم ردیف اول (پزشک) در مطب شخصی خود با استفاده از قرص و تجهیزات پزشکی اقدام به سقط جنین می‌کرد. پس از استعلام صورت گرفته و مطابق با گزارش اداره پزشکی قانونی، ابزار‌های کشف‌شده که در کمد آشپزخانه مطب نگهداری می‌شدند، برای انجام سقط جنین مورد استفاده قرار گرفته و گواهی پزشکی قانونی نیز از آسیب واردشده به شاکی حکایت دارد.

با توجه به دفاعیات غیرموجه متهم ردیف اول و اقرار متهم ردیف دوم (واسطه معرفی افراد به پزشک)، اتهامات مطرح‌شده شامل مباشرت در سقط جنین، فراهم کردن وسایل سقط و راهنمایی برای انجام آن، بر اساس ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰) احراز شد.

بر اساس ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی، هر کس با دادن دارو یا وسایل دیگر موجب سقط جنین شود یا عالمانه و عامدانه زنی باردار را به استفاده از این وسایل ترغیب کند، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. همچنین، در صورت مباشرت در سقط جنین، علاوه بر پرداخت دیه، مجازات حبس از یک تا سه سال اعمال خواهد شد.

مطابق ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، هرگونه سقط جنین عمدی و غیرقانونی ممنوع بوده و مرتکب به مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود.

دادسرای عمومی و انقلاب یزد پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال کرد. مهر وموم مطب متهم، که پیش‌تر گزارش شده بود، تنها بخشی از اقدامات دستگاه قضایی بود و اکنون با تکمیل تحقیقات و استناد به قوانین، پرونده وارد مرحله رسیدگی در محاکم بدوی شده است.