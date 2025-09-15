ساخت ده هزار واحد مسکن کارگری در هرمزگان، در ارتباط تصویری و با دستور رئیس جمهور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در این مراسم گفت: تاکنون ۱۸ هزار متقاضی برای طرح مسکن کارگری در استان نام نویسی کرده اند و در این خصوص تفاهم نامه‌ ای نیز با سازمان ملی زمین و مسکن و صاحبان صنایع منعقد شد است.

مجید سلحشور افزود: در مرحله نخست ، این واحدهای مسکونی در شمال شهر بندرعباس، به مساحت ۲۳۰ هکتار و با مشارکت صنایع ساخته می شود.

وی گفت: پس از بررسی ، محدوده ۲۳۰ هکتاری این طرح در مدت ۴ ماه آماده و در اختیار صنایع هرمزگان قرار می گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان افزود: در اجرای این طرح وزارت راه و شهرسازی زمین مناسب در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و تسهیلات بانکی نیز برای ساخت واحدهای مسکونی اختصاص می یابد.