به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ باقر رجبی ویسرودی با اشاره به تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع اسید پاشی در یکی از مناطق شهرستان گفت: ماموران انتظامی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه مردی ۲۸ ساله به علت اختلافات خانوادگی با همسر خود اقدام به درگیری و پاشیدن مایع سفید کننده به روی همسر خود کرده بود افزود: مصدوم بلافاصله توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

فرمانده انتظامی خمام با بیان اینکه این مرد ۲۸ ساله با اقدامات فنی و تخصصی پلیس دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد گفت: کنترل خشم و عصبانیت عامل کاهش بسیاری از جرائم است و خانواده‌ها باید در مواجهه با هرگونه اختلافات؛ با آرامش و از طریق قانونی برای حل مشکلات خود اقدام کنند.