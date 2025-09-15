پخش زنده
نماینده مردم شاهین دژ و تکاب گفت: اتحاد، همبستگی و انسجام رمز موفقیت و پیروزی جوامع اسلامی در برابر توطئه ها و تفرقه های دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در مراسم بررسی مشکلات اهالی ۷ روستای خولینه، کرکره، چراغ ابدال، قیزکورپی، طومار آغاج، غیبعلی ومحمودآباد که در مسجد روستای طومار آغاج برگزار شد بابیان این مطلب گفت:این اتحاد باعث خنثیسازی نقشههای دشمنان، در برابر توطئهها و دستیابی به موفقیتهای بزرگتر در ابعاد مختلف میشود.
حجت الاسلام میرزایی وحدت و همدلی رامهمترین مانع در برابر نقشههای دشمنان و استکبار جهانی عنوان کرد وافزود: وحدت مسلمانان دشمنان را در دستیابی به اهدافشان ناکام میگذارد.
نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی به پیروی از آموزههای دینی اشاره کرد وگفت : وحدت به عنوان یکی از توصیههای جدی قرآن کریم و دین مبین اسلام شناخته میشود و مؤلفههای آن با یکپارچگی و تمسک به آیات قرآن شکل میگیرد .
ماموستا رسول زاده امام جمعه اهل سنت شاهین دژ نیز در این مراسم به توطههای دشمنان انقلاب اسلامی در ایجاد تفرقه در بین مسلمانان اشاره کرد وگفت:مسلمانان با وحدت کلمه تفرقه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و اسرائیل را خنثی کردند.
در این مراسم بابازاده فرماندار شاهین دژ از آغاز عملیات گاز رسانی، آسفالت راه ارتباطی در این محور خبرداد.
در پایان مراسم مولودی خوانی برگزار شد.