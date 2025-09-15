مستندهای «مهمانی آیه ها»، «آخرین ببر‌های مالزی» و «در و دریا»، از شبکه مستند پخش می شود.

«مهمانی آیه ها»، «آخرین ببر‌های مالزی» و «در و دریا»، از قاب شبکه مستند

«مهمانی آیه ها»، «آخرین ببر‌های مالزی» و «در و دریا»، از قاب شبکه مستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مستند، روایتی معنوی از محافل قرآنی و لحظات ناب انس با کلام وحی، از شبکه مستند پخش می شود.

مستند «مهمانی آیه ها»، با حضور حاج کریم منصوری، جلوه‌هایی از فرهنگ قرآنی در زندگی روزمره را به تصویر می‌کشد.

این مستند به تهیه کنندگی میلاد امینی موحد و کارگردانی عقیل طرفی، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۱۸:۳۰، پخش می شود.

مستند «آخرین ببر‌های مالزی»، تلاش‌های گسترده برای حفظ نسل ببر مالایی را از دل جنگل‌های بارانی تا آزمایشگاه‌های زیست‌فناوری روایت می‌کند.

این مستند با ثبت میلیون‌ها تصویر، بحران انقراض و امید به تولد نسل جدید را به تصویر می‌کشد.

مستند «آخرین ببر‌های مالزی»، چهارشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۲۳، پخش و روز بعد ساعت ۱۴، بازپخش می شود.

مستند «در و دریا»، به معرفی ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و دانشگاهی استان بوشهر می‌پردازد.

این اثر همچنین به جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری منطقه نگاهی جامع و مستند دارد.

مستند «در و دریا»، به تهیه کنندگی و کارگردانی مهدی شریفی، دوشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۱۷:۳۰، پخش می شود.