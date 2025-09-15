با راه‌اندازی چاه فهلیان شماره ۵۲ در میدان آزادگان جنوبی، تولید روزانه نفت کشور را ۳ هزار بشکه افزایش و ظرفیت میدان آزادگان جنوبی به ۶۱ هزار و ۹۰۰ بشکه در روز رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شرکت پتروپارس از زیرمجموعه وزارت نفت، با بهره‌برداری از چاه فهلیان شماره ۵۲ در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، تعداد چاه‌های عملیاتی‌شده توسط این گروه در آزادگان جنوبی به ۳۷ حلقه رسید که این اقدام در راستای سیاست‌های کلان وزارت نفت برای توسعه میادین مشترک و افزایش ضریب برداشت نفت خام انجام شده است.

حمیدرضا ثقفی مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره به اهمیت این دستاورد گفت: دستیابی به ظرفیت جدید تولیدی در آزادگان جنوبی نتیجه تلاش متخصصان ایرانی است و در راستای سیاست‌های وزارت نفت برای توسعه میادین مشترک و افزایش ظرفیت تولید کشور محقق شده است.

همچنین ابراهیم ناری، مدیر طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی در این گروه، در تشریح ابعاد فنی این اقدام افزود: عملیات تکمیل این چاه با بهره‌گیری از روش‌های روزآمد مهندسی و تجهیزات پیشرفته انجام شد که موجب افزایش پایداری جریان تولید و بهبود شرایط مخزن می‌شود.