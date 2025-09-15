پخش زنده
مدارس دولتی حق ندارند برای ثبتنام دانش آموزان گرفتن پول را اجباری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نایبرئیس دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: دریافت پول در مدارس داستان تکراری هر سال است البته مدارس دولتی حق ندارند برای ثبتنام دانش آموزان گرفتن پول را اجباری کنند.
سید محمد مولوی افزود: سهم مدارس دولتی در کنکور زیر ۱۰ درصد است که آن هم مدارس نمونه دولتی هستند.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با مدارس دولتی در حداقل پرداخت سرانه هم تعلل میکند و مدارس دولتی در حال له شدن هستند.
وی با اشاره به اینکه وقتی در تقویم با روزی بین تعطیل روبرو می شویم، وزیر آموزش و پرورش میگوید: تعطیل نیست که یعنی تعطیل است و این پول نگرفتن هم حکایت بین تعطیلی است.