به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نایب‌رئیس دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: دریافت پول در مدارس داستان تکراری هر سال است البته مدارس دولتی حق ندارند برای ثبت‌نام دانش آموزان گرفتن پول را اجباری کنند.

سید محمد مولوی افزود: سهم مدارس دولتی در کنکور زیر ۱۰ درصد است که آن هم مدارس نمونه دولتی هستند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با مدارس دولتی در حداقل پرداخت سرانه هم تعلل می‌کند و مدارس دولتی در حال له شدن هستند.

وی با اشاره به اینکه وقتی در تقویم با روزی بین تعطیل روبرو می شویم، وزیر آموزش و پرورش می‌گوید: تعطیل نیست که یعنی تعطیل است و این پول نگرفتن هم حکایت بین تعطیلی است.