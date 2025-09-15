پخش زنده
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دزفول گفت: ۲ هزار و ۳۷۲ دانش آموز نیازمند زیرپوشش کمیته امداد دزفول در آستانه بازگشایی سال تحصیلی نیازمند کمک نیکوکاران هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود رحیمی بیان کرد: جشن عاطفهها از نیمه شهریورماه به مدت یک ماه در شهرستان دزفول آغاز شده و پایگاههایی به منظور جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی نیکوکاران در سطح شهر و حسینیه ثارالله تدارک دیده شده است.
وی افزود: برای مشارکت در این فریضه معنوی مکاتبات فراوانی با شرکتها و ادارات دزفول انجام شده و زنگ نمادین عاطفهها با همکاری آموزش و پرورش در یکی از مدارس شهرستان نواخته خواهد شد.
رئیس کمیته امداد خمینی (ره) دزفول گفت: برای ترویج فرهنگ انفاق، نوعدوستی و شرکت در این پویش مهربانی دیدارهایی با اصناف انجام و پیامکهایی به خیرین و حامیان ارسال شده است.
وی ادامه داد: تلاش میشود اول مهرماه با کمک نیکوکاران تمامی دانش آموزان نیازمند از وسایل آموزشی و نوشت افزار بهرهمند شوند.
رحیمی از خانوادههای نیکوکار دزفول تقاضا کرد کمکهای خود را به شماره ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۴۳۲۴ به نام کمیته امداد دزفول و یا از طریق سامانه *۸۸۷۷*۰۶۱۴*۱# واریز کنند ضمن اینکه مراکز نیکوکاری و همکاران در کمیته امداد آماده دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم برای دانش آموزان نیازمند هستند.
وی افزود: سال گذشته بستههای آموزشی به ارزش ۱۹ میلیارد ریال توسط خیرین دزفول تهیه و به دانش آموزان نیازمند اهدا شد.