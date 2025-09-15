پخش زنده
رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر حرکت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر گفت: اگر امروز در این زمینه فعالیت کردیم و در مقیاس وسیعی به این فناوری دست پیدا کنیم، نه تنها میتوانیم مصارف خود را تامین کنیم، بلکه به قدرتی در زمینه انرژی خورشیدی تبدیل خواهیم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر غلامرضا اکبریزاده در خصوص احداث پنلهای خورشیدی برای رفع ناترازیهای انرژی اظهار کرد: با توجه به ناترازیهای انرژی که متاسفانه کشور با آن روبهرو شده، رفتن به سمت انرژیهای تجدیدپذیر و پاک از جمله احداث نیروگاههای خورشیدی کاملا ضروری است و بیش از پیش احساس میشود. کشور ایران طبق آمار و ارقام رسمی، در سال حدود ۳۰۰ روز آفتابی دارد که این یک نعمت خدادادی است و ما میتوانیم از آن برای نصب پنلهای خورشیدی استفاده کنیم.
انرژیهای برقآبی و فسیلی جوابگوی نیازهای امروز نیستند
وی به نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلوواتی نصبشده در دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز اشاره کرد و افزود: نصب این نیروگاه به سال ۱۳۹۱ بازمیگردد که در آن زمان به صورت پایلوت احداث شد که متاسفانه توسعه و حمایتهای لازمی که باید در این زمینه انجام میشد صورت نگرفت. این نیروگاه یک نمونه برای حرکت به سمت انرژی خورشیدی بود که اگر حمایتهای لازم از این نوع اقدامات میشد در حال حاضر بخش عمده مشکلات مربوط به ناترازی رفع میشد.
اکبریزاده بیان کرد: همه اقشار از جمله قشر دانشگاهی و صنعتی باید دست به دست هم بدهیم تا با حمایتهای لازم از سوی مسئولین به سمت انرژیهای پاک برویم، زیرا انرژیهای برقآبی و فسیلی جوابگوی نیازهای جامعه امروز نیستند، اما با پتانسیلی که در استان و کشور داریم، میتوان در اکثر شهرهای ایران پنلهای خورشیدی را استفاده کرد.
گردوخاک و دمای بالا از چالشهای اساسی احداث پنلهای خورشیدی
وی با اشاره به چالشهای احداث پنلهای خورشیدی در استان بیان کرد: یکی از چالشهای اساسی احداث پنلهای خورشیدی در استان، بحث گردوخاک است. با توجه به گرد و غباری که با آن روبهرو هستیم، پنلهای خورشیدی مستلزم این هستند تا به صورت مستمر تمیز شوند. تمیز نکردن پنلها میتواند باعث کاهش بازدهی آنها شود، اما میتوان تمهیداتی اندیشید تا احداث پنلها در نقاطی با بازده بالایی و شرایط آب و هوایی مناسبتر انجام شود. بحث دیگر دمای بالای هوا برخی شهرهای استان است. دمای بالای ۵۰ درجه برای فصلهایی مانند زمستان و یا پاییز کمتر اتفاق میافتاد؛ بنابراین ما میتوانیم در فصلهایی مانند زمستان نهایت بهره را از پنلهای خورشیدی ببریم.
اکبریزاده اظهار کرد: در مناطق دیگر کشور این چالشها به مراتب کمتر است و کشور میتواند به جای احداث سد یا نیروگاههای فسیلی، به این سمت برود. احداث سد مشکلاتی از جمله فرونشست زمین یا حقآبههایی که ممکن است دچار چالش شوند را به همراه خود دارد؛ بنابراین این مسائل میطلبد تا برای احداث پنلهای خورشیدی گامهای بیشتر و بهتری برداشته شود.
اکبریزاده با بیان اینکه برخی شهرها از شرایط اقلیمی و دمایی بهتری برخوردار هستند، گفت: در این زمینه، ظرفیتهای بالقوهای در استان میبینیم که میتوان این انرژی را بومیسازی، پیادهسازی و حتی به دنیا صادر کرد. همانطور که در بحث سد و کشاورزی رتبه برتر را داریم، قطعاً در حوزه انرژیهای خورشیدی نیز میتوانیم از رتبههای برتر باشیم؛ به شرط آنکه ظرفیتها را شناسایی کنیم و از آنها استفاده درستی داشته باشیم.
بازگشت سرمایه در کوتاهمدت؛ بهترین مشوق برای سرمایهگذار
رییس دانشکده مهندسی دانشگاه چمران اهواز در خصوص مشوقها برای جذب سرمایهگذار در زمینه احداث پنلهای خورشیدی اظهار کرد: بازگشت سرمایه در دوره کوتاه بهترین مشوقی برای جذب سرمایهگذار است. به نظر من باید تمهیداتی از سوی دولت و وزارت نیرو اندیشیده شود تا سرمایهگذاران در زمینه احداث پنلهای خورشیدی ورود کنند و با محاسباتی نشان داده شود که بازگشت سرمایه در کوتاهمدت برای سرمایهگذاران میتواند عملی شود. نکته دیگری که به نظر من از اهمیت بالایی برخوردار است و دولت باید به آن ورود کند، تخصیص وام و تسهیلات است.
وی بیان کرد: همچنین از سقف خانهها در شهرهایی مانند اهواز نیز میتوان برای نیروگاه خورشیدی استفاده کند. نکته دیگری که وجود دارد، بحث پارکینگها است و میتوان پنلهای خورشیدی را در قالب پروژههای دومنظورهای اجرایی کرد و خیلی خوب میشد اگر ما با الگوبرداری از کشورهایی پیشرفتهای که به این سمت رفتند، با یک تیر دو نشان میزدیم. یعنی نه تنها پارکینگ را احداث بلکه از سقف پارکینگ نیز برای پنلهای خورشیدی استفاده میکردیم. با انجام محاسباتی میتوان اثبات کرد که رفتن به سمت سرمایهگذاری در زمینه پنلهای خورشیدی میتواند یک سرمایهگذاری سودده باشد.
با اجرای پنلهای خورشیدی در مقیاس وسیع، به قدرتی در این زمینه تبدیل میشویم
اکبریزاده با اشاره به چالشهای دستیابی به انرژی هستهای و ایجاد مانع توسط استکبار جهانی برای دستیابی به مقاصد صلحآمیز در این زمینه، گفت: اگر ۲۰ سال گذشته، دستیابی به انرژی هستهای مورد توجه ویژهای واقع میشد و به این فناوری میرسیدیم، هیچ کشوری نمیتوانست ما را تحریم کند، زیرا ما بهموقع به این فناوری دست پیدا میکردیم و نهتنها کسی نمیتوانست ما را تحریم کند، بلکه برعکس ما میتوانستیم دیگران را تحریم کنیم و این انرژی را در اختیارشان قرار ندهیم که بحث سلولهای خورشیدی نیز به همین صورت است.
این استاد دانشگاه افزود: پیشبینی من این است که اگر امروز در این زمینه فعالیت و در مقیاس وسیع به فناوری دست پیدا کنیم نه تنها میتوانیم مصارف خود را تامین کنیم بلکه به قدرتی در زمینه انرژی خورشیدی تبدیل خواهیم شد و در آینده هیچکس نمیتواند ما را در این زمینه تهدید کند. اما اگر بخواهیم در این زمینه سستی کنیم، متأسفانه ممکن است آینده بدی در زمینه انرژی خورشیدی برای کشور رقم بخورد.
رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: همه از جمله مسئولان، دولت، مردم و جامعه دانشگاهی باید این نیاز را احساس و به این سمت حرکت کنند تا انشاءالله در آیندهای نزدیک، از صادرکنندگان قدرتمند در زمینه انرژی خورشیدی باشیم.