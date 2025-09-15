نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح آبرسانی از آب‌شیرین‌کن خلیج فارس به بخش‌های کهورستان و رویدر شهرستان بندر خمیر تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، احمد مرادی در بازدید از طرح‌های عمرانی شهرستان بندرخمیر افزود: این طرح برای تأمین آب پایدار و بهبود وضعیت آبرسانی به شهر رویدر و ۳۸ روستای مسیر درحال اجراست و نقش مهمی در افزایش رفاه مردم دارد.

عضو کمسیون انرژی مجلس گفت: در بخش راه نیز، طرح بزرگراه کهورستان- لار در حال اجراست که نیازمند سرعت بیشتر برای تکمیل است.

احمد مرادی با اشاره به طرح مهم پل مسیر برگشت بندرعباس- بندرخمیر گفت: این طرح در کاهش ترافیک، مسافت و تصادفات نقش زیادی دارد.