مسابقات مچاندازی بانوان ردههای سنی «امید» و «بزرگسالان» در شهرستان بوکان برگزار و از نفرات برتر تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان گفت: مسابقات مچاندازی بانوان شهرستان بوکان با حضور بیش از ۲۰ ورزشکار دربوکان برگزار شد و در پایان، نفرات برتر ردههای سنی «امید» و «بزرگسالان» در اوزان مختلف معرفی شدند.
احمد نصرالهی افزود: در این دوره از مسابقات، ورزشکارانی از شهرهای مختلف استان و دیگر استانهای همجوار شرکت داشتند و در دو رده سنی امید و بزرگسال، در دو کلاس دست راست و دست چپ با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی افزود:داوری مسابقات بر عهده فاطمه کریمی، لیلا سورانه و سمیرا محمودپور از داوران رسمی فدراسیون بود.
این مسابقات با همکاری اداره ورزش و جوانان، هیأت پرورش اندام شهرستان بوکان و پایگاه قهرمانی ورزشی پدیده برگزار شد.